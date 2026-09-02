Προκριματικά Παγκοσμίου: Το 4ο Παράθυρo έσπασε ρεκόρ προσέλευσης κόσμου στα γήπεδα

Τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου είχαν φοβερή δράση αλλά κι έναν εντυπωσιακό αριθμό φιλάθλων στις κερκίδες των κερκίδων στα γήπεδα που φιλοξένησαν τους αγώνες των Παραθύρων.

Στο διάστημα των 5 ημερών που διήρκησαν οι αγώνες των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου σημειώθηκε αριθμός ρεκόρ στην προσέλευση του κόσμου, καθώς 342.700 θεατών παρακολούθησαν τους αγώνες στην Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και την Αμερική.

Το προηγούμενο ρεκόρ σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του τρίτου παραθύρου των Προκριματικών, κάτι που υπογραμμίζει ακόμα περισσότερο την αυξανόμενη δημοφιλία των αγώνων και την αυξανόμενη απήχηση τους στους φιλάθλους.

Τα τρία καλύτερα ρεκόρ προσέλευσης κόσμος σε Παράθυρα

Παράθυρο

1. 342.700 θεατές στο 4ο Παράθυρο των Προκριματικών του ΠΚ 2027

2. 330.965 θεατές στο 3ο Παράθυρο των Προκριματικών του ΠΚ 2027

3. 328.997 θεατές στο 3ο Παράθυρο των Προκριματικών του ΠΚ 2019

Ο τρίτος μεγαλύτερος αριθμός θεατών που παρακολούθησαν έναν και μοναδικό αγώνα στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Προκριματικών σημειώθηκε τη Δευτέρα στην Ελλάδα, όπου 17.677 θεατές βρέθηκαν στο Telekom Center Athens και παρακολούθησαν τους γαλανόλευκη να νικά την Ισπανία σε ένα ματς-θρίλερ στην παράταση, με 108-106.

Μόνο δύο ματς από καταβολής των Ευρωπαϊκών προκριματικών είχαν μεγαλύτερο πλήθος στις εξέδρες: Τον Αύγουστο του 2022, 19.443 παρακολούθησαν την Ελλάδα να παίζει με το Βέλγιο, ενώ, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Σερβία, όταν 19.150 άνθρωποι είδαν στο Βελιγράδι τη μεγάλη μονομαχία του Γιόκιτς με τον Γιάννης Αντετοκούνμπο στην αναμέτρηση της Σερβίας με την Ελλάδα.

Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια και στα τρία μεγαλύτερα ρεκόρ που έχουν σημειωθεί. Κι αυτό λέει πολλά.

Οι καρδιές χτυπούσαν δυνατά μέχρι το τέλος του αγώνα της Δευτέρας εναντίον της Ισπανίας, καθώς η Ελλάδα απέφυγε οριακά μια τέταρτη συνεχόμενη ήττα, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητές της να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ.

Ο Γάλλος Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν το μεγάλο αστέρι στο Μπερσί, στον αγώνα της Γαλλίας με τη Σλοβενία.

Στο Accor Arena στο Παρίσι, 15.831 φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν να την χειροκροτήσουν τη μεγάλη νίκη επί της Σλοβενίας. Ο σούπερ σταρ της Γαλλίας, Βίκτορ Γουεμπανιάμα, είχε 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 μπλοκ στο ματς που έληξε 92-67 υπέρ των τρικολόρ.

Οι Γάλλοι και ο Γουέμπι όμως, ήταν πρωταγωνιστές και σε ακόμα μία πανέμορφη εικόνα που σημειώθηκε στους αγώνες των Παραθύρων. Μπροστά σε 14.750 άτομα στην Avicii Arena στη Σουηδία η Γαλλία επικράτησε με 84-69 μετά από ένα εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο.

Οι Σουηδοί μόλις λίγες μέρες νωρίτερα, ωστόσο, είχαν κερδίσει τον τέταρτο συνεχόμενο αγώνα τους χαλώντας το πάρτι που είχε στηθεί στο Ελσίνκι, από τον Φινλανδούς (86-81) μπροστά σε 12.401 θεατές στο Veikkaus Arena. Ο Πέλ Λάρσον είχε 31 πόντους για τη Σουηδία.

Στη Γερμανία, οι κάτοχοι του Παγσκόσμιου τίτλου, είδαν 15.609 θεατές στις κερκίδες στον αγώνα τους στη Lanxess Arena εναντίον της Ολλανδίας.

Ο MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, Ντένις Σρέντερ, έδωσε μια προσωπική παράσταση και οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές επικράτησαν με 99-83 της Ολλανδίας. Στη συνέχεια κέρδισαν πολύ δύσκολα σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι, στην παράταση, την Πολωνία με 96-94 στο Γκντανσκ, με 10.094 οπαδούς να έχουν δημιουργήσει μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που έκανε τη ζωή δύσκολη για τους φιλοξενούμενους.

Η Σερβία και η Λετονία έπαιξαν επίσης μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλων τους εντός έδρας αγώνες τους εναντίον της Ισλανδίας και του Ισραήλ, αντίστοιχα.

Στις 28 Αυγούστου, 12.384 θεατές παρευρέθηκαν στη Belgrade Arena, όπου η Σερβία θριάμβευσε με 102-73. Στη Ρίγα την Κυριακή, η Λετονία κέρδισε με 85-70, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-4 και παραμένοντας ζωντανή στην κούρσα για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στην Ασία, η έδρα της Τελικής Φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, το Mall of Asia Arena, ήταν το ιδανικό μέρος για τις Φιλιππίνες. Με τη βοήθεια και τη φωνή 18.308 φιλάθλων τους οι Gilas νίκησαν το Ιράν με 68-56. Ο Κάι Σότο είχε 13 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Στον πρώτο αγώνα των Φιλιππινέζων στο παράθυρο εναντίον της Ιορδανίας στις 28 Αυγούστου, 15.828 θεατές δημιούργησαν μία πολύ fun ατμόσφαιρα στο Mall of Asia όπου οι Gilas κέρδισαν στην παράταση με 82-81.

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, η Κίνα επωφελήθηκε από την παρουσία και τις φωνές 12.127 φίλων του μπάσκετ για να φτάσουν στη νίκη με 89-87 επί του Λιβάνου στο Xishi Basketball Center στο Zhuji.

Παρόμοια φανταστική ατμόσφαιρα όμως, υπήρχε και στον άλλον αγώνα της Κίνας, που αυτή τη φορά έγινε εκτός έδρας. Το εντυπωσιακό Al Janoub στη Ντόχα, ήταν κατά 90% γεμάτιο με 7.365 θεατές για τον αγώνα του Κατάρ εναντίον της Κίνας, με τους φιλοξενούμενους να φτάνουν στη νίκη με 83-57.

Η Toyota Arena στο Τόκιο με 9.153 οπαδούς είχε γεμάτο το 94% της πληρότητας του στη νίκη της Ιαπωνίας με 123-70 επί του Κατάρ. Ο σταρ των Λος Άντζελες Κλίπερς, Ρούι Χατσιμούρα, έδωσε μια εξαιρετική παράσταση με 30 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 τάπες.

Στα προκριματικά της Αμερικής, ο Καναδάς παρέμεινε αήττητος με δύο ακόμη νίκες, συμπεριλαμβανομένης αυτής με 97-92 επί της Αργεντινής στο Κεμπέκ, στο Videotron Centre. Εκεί βρέθηκαν 12.380 θεατές. Οι αστέρες του NBA, Αλεξάντερ-Γουόκερ και Ντορτ, σημείωσαν 26 και 25 πόντους αντίστοιχα.

Στις 27 Αυγούστου, 7.087 θεατές βρέθηκαν στο Ginasio Nilson Nelson στη Βραζιλία για τον αγώνα εναντίον της Δομινικανής Δημοκρατίας. Οι φιλοξενούμενοι νίκησαν με 94-90.

Το Centro Deportivo Colectivos είχε απόλυτη πληρότητα με 4.057 οπαδούς να παρακολουθούν τον αγώνα της Χιλής εναντίον των ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί είχαν ένα σπουδαίο πρώτο δεκάλεπτο και κέρδισαν με 89-71. Ο Mike James είχε 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Το Palacio de Deportes της Δομινικανής Δημοκρατίας ήταν στο 95% της πληρότητάς του με 6.665 θεατές να παρακολουθούν τη νίκη της ομάδας τους με 101-66 επί της Χιλής.

Στην Ουρουγουάη 5.541 οπαδοί στην Antel Arena είδαν τη χώρα τους να ηττάται από τον Μπαντι Χιλντ και την παρέα του, τις Μπαχάμες, με 103-94.

Ο γκαρντ των Atlanta Hawks, είχε 6 τρίποντα και σκόραρε 28 πόντους για τις Μπαχάμες.

Το Polideportivo Islas Malvinas της Αργεντινής φιλοξένησε 5.862 θεατές στην πρεμιέρα του 4ου Παραθύρου, όπου η γηπεδούχος ομάδα νίκησε το Πουέρτο Ρίκο με 89-75.

Το Ντακάρ έδωσε τον παλμό του αφρικανικού μπάσκετ στο τέταρτο παράθυρο, καθώς 4.000 άνθρωποι τραγουδούσαν και χόρευαν παρακολουθώντας την ομάδα τους να κερδίζει την πρωταθλήτρια του AfroBasket, Αγκόλα, το Σάββατο με 84-82.

Ακόμα περισσότεροι εμφανίστηκαν την επόμενη μέρα για τον αγώνα εναντίον του Μάλι. Σε μια ατμόσφαιρα φεστιβάλ με 7.500 οπαδούς, οι Σενεγαλέζοι κέρδισαν με 97-71.