Ματέο: «Ίσως κάποιες λεπτομέρειες στο τέλος να έκριναν το αποτέλεσμα»

Ο Τσους Ματέο μίλησε μετά την ήττα της Ισπανίας από την Εθνική Ελλάδας στο «T-Center».

Τεράστιο ματς στο «T-Center» στο οποίο βρήκε την Εθνική μας ομάδα να χαμογελάει στο φινάλε. Υποδέχθηκε την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και επικράτησε στην παράταση με 108-106.

Ο προπονητής της Ισπανίας, Τσους Ματέο, στις δηλώσεις του στάθηκε στην προσπάθεια των παικτών του, στην ευστοχία των Ντόρσεϊ - Μήτογλου, ενώ ανέφερε ότι ίσως κάποιες αποφάσεις στο τέλος να έκριναν το αποτέλεσμα.

Όσα είπε ο Ματέο

«Ήταν ένα κλειστό ματς, στην αρχή η Ελλάδα μπήκε πιο δυνατά και έπαιξε καλύτερα. Όμως επιστρέψαμε και κάναμε πολύ καλή προσπάθεια με όλους τους παίκτες μας. Συμπεριφέρθηκαν ως ομάδα και πάλεψαν ως το τέλος, δεν ήταν εύκολο σε μια τέτοια ατμόσφαιρα και απέναντι σε μια τέτοια ομάδα. Η Ελλάδα σούταρε πολύ καλά με τον Μήτογλου και τον Ντόρσεϊ, έκανε το καλύτερό της παιχνίδι στα προκριματικά. Ακόμη και με τα λάθη που κάναμε θα μπορούσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, γιατί έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Ίσως κάποιες λεπτομέρειες στο τέλος να έκριναν το αποτέλεσμα. Αν παλεύουμε όπως σήμερα, θα είμαι πάντα περήφανος. Δεν είναι μια μέρα να λυπούμαστε, λυπούμαστε μόνο που χάσαμε, αλλά είμαστε περήφανοι για τη μάχη που δώσαμε».