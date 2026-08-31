Εθνική: Στο πλευρό της ο Μπουρούσης - Μοίρασε αυτόγραφα σε παιδιά
Η Εθνική μας ομάδα δίνει ένα παιχνίδι «τελικό» κόντρα στην Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Μία αναμέτρηση που πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα η «γαλανόλευκη», στη μάχη που δίνει για πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.
Στο «T-Center» για αυτό το πολύ μεγάλο και κρίσιμο ματς, βρίσκεται ο Γιάννης Μπουρούσης. Ο παλαίμαχος σέντερ της Εθνικής, στηρίζει από κοντά την ομάδα, ενώ δεν πέρασε απαρατήρητος από το κοινό.
Αποθεώθηκε, ενώ φρόντισε να μοιράσει αυτόγραφα σε κάποια παιδιά.
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