Δείτε όλα όσα συνέβησαν στον 11ο και στον 12ο όμιλο των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η αγωνιστική δράση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 συνεχίζεται με τις ομάδες του 11ου και 12 ομίλου να ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στα παράθυρα του Αυγούστου.

Στον 11ο όμιλο, η Κροατία σε ένα ασύλληπτο παιχνίδι στην Ολλανδία, κατάφερε να πάρει το διπλό με 101-99, σε ένα ματς όπου είχε βρεθεί πίσω με 14 πόντους. Από την άλλη, σε ένα ματς που πήγε στην παράταση, η Γερμανία επικράτησε στην έδρα της Πολωνίας με 96-94. Η Λετονία, υπερασπίστηκε το σπίτι της και πήρε τη νίκη επί του Ισραήλ με 85-70.

Στον 12ο όμιλο, η Γαλλία πήρε το διπλό (έκανε το 2/2 στο παράθυρο) στην έδρα της Σουηδίας με 84-69, με τους Φουρνιέ και Φρανσίσκο να αγωνίζονται. Η Φινλανδία έκανε... περίπατο στην Εσθονία και επικράτησε με 96-67. Η Σλοβενία από την άλλη, έβγαλε αντίδραση μετά τη βαριά ήττα από τη Γαλλία και πήρε την εντός έδρας νίκη επί της Ουγγαρίας με 92-77.

9ος Όμιλος

Ισπανία 5-2 Ουκρανία 5-2 Μαυροβούνιο 4-3 Γεωργία 4-3 Πορτογαλία 4-3 Ελλάδα 3-4

1η αγωνιστική (28/08)

Γεωργία - Μαυροβούνιο 101-74

Ουκρανία - Ελλάδα 82-76

Ισπανία - Πορτογαλία 89-95

2η αγωνιστική (31/08)

Ελλάδα - Ισπανία (19:00)

Πορτογαλία - Γεωργία (21:00)

Μαυροβούνιο - Ουκρανία (21:30)

10ος Όμιλος

Τουρκία 7-0 Ιταλία 5-2 Σερβία 5-2 Λιθουανία 3-4 Ισλανδία 3-4 Βοσνία/Ερζεγοβίνη 3-4

1η αγωνιστική (28/08)

Τουρκία - Λιθουανία 94-66

Σερβία - Ισλανδία 102-73

Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ιταλία 78-76

2η αγωνιστική (31/08)

Λιθουανία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη (18:30)

Ιταλία - Σερβία (20:30)

Ισλανδία - Τουρκία (22:30)

11ος Όμιλος

Κροατία 7-1 Πολωνία 7-1 Γερμανία 7-1 Λετονία 4-4 Ολλανδία 2-6 Ισραήλ 2-6

1η αγωνιστική (27/08)

Κροατία - Λετονία 115-80

Γερμανία - Ολλανδία 99-83

Ισραήλ - Πολωνία 86-106

2η αγωνιστική (30/08)

Ολλανδία - Κροατία 99-101

Πολωνία - Γερμανία 94-96

Λετονία - Ισραήλ 85-70

12ος Όμιλος

Γαλλία 7-1 Φινλανδία 5-3 Σλοβενία 4-4 Ουγγαρία 4-4 Σουηδία 4-4 Εσθονία 3-5

1η αγωνιστική (27/08)

Φινλανδία - Σουηδία 81-86

Ουγγαρία - Εσθονία 85-67

Γαλλία - Σλοβενία 92-67

2η αγωνιστική (27/08)

Σουηδία - Γαλλία 69-84

Εσθονία - Φινλανδία 67-96

Σλοβενία - Ουγγαρία 92-77