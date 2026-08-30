Το πανόραμα των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου: 2/2 η Γαλλία
Η αγωνιστική δράση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 συνεχίζεται με τις ομάδες του 11ου και 12 ομίλου να ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στα παράθυρα του Αυγούστου.
Στον 11ο όμιλο, η Κροατία σε ένα ασύλληπτο παιχνίδι στην Ολλανδία, κατάφερε να πάρει το διπλό με 101-99, σε ένα ματς όπου είχε βρεθεί πίσω με 14 πόντους. Από την άλλη, σε ένα ματς που πήγε στην παράταση, η Γερμανία επικράτησε στην έδρα της Πολωνίας με 96-94. Η Λετονία, υπερασπίστηκε το σπίτι της και πήρε τη νίκη επί του Ισραήλ με 85-70.
Στον 12ο όμιλο, η Γαλλία πήρε το διπλό (έκανε το 2/2 στο παράθυρο) στην έδρα της Σουηδίας με 84-69, με τους Φουρνιέ και Φρανσίσκο να αγωνίζονται. Η Φινλανδία έκανε... περίπατο στην Εσθονία και επικράτησε με 96-67. Η Σλοβενία από την άλλη, έβγαλε αντίδραση μετά τη βαριά ήττα από τη Γαλλία και πήρε την εντός έδρας νίκη επί της Ουγγαρίας με 92-77.
9ος Όμιλος
- Ισπανία 5-2
- Ουκρανία 5-2
- Μαυροβούνιο 4-3
- Γεωργία 4-3
- Πορτογαλία 4-3
- Ελλάδα 3-4
1η αγωνιστική (28/08)
Γεωργία - Μαυροβούνιο 101-74
Ουκρανία - Ελλάδα 82-76
Ισπανία - Πορτογαλία 89-95
2η αγωνιστική (31/08)
Ελλάδα - Ισπανία (19:00)
Πορτογαλία - Γεωργία (21:00)
Μαυροβούνιο - Ουκρανία (21:30)
10ος Όμιλος
- Τουρκία 7-0
- Ιταλία 5-2
- Σερβία 5-2
- Λιθουανία 3-4
- Ισλανδία 3-4
- Βοσνία/Ερζεγοβίνη 3-4
1η αγωνιστική (28/08)
Τουρκία - Λιθουανία 94-66
Σερβία - Ισλανδία 102-73
Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ιταλία 78-76
2η αγωνιστική (31/08)
Λιθουανία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη (18:30)
Ιταλία - Σερβία (20:30)
Ισλανδία - Τουρκία (22:30)
11ος Όμιλος
- Κροατία 7-1
- Πολωνία 7-1
- Γερμανία 7-1
- Λετονία 4-4
- Ολλανδία 2-6
- Ισραήλ 2-6
1η αγωνιστική (27/08)
Κροατία - Λετονία 115-80
Γερμανία - Ολλανδία 99-83
Ισραήλ - Πολωνία 86-106
2η αγωνιστική (30/08)
Ολλανδία - Κροατία 99-101
Πολωνία - Γερμανία 94-96
Λετονία - Ισραήλ 85-70
12ος Όμιλος
- Γαλλία 7-1
- Φινλανδία 5-3
- Σλοβενία 4-4
- Ουγγαρία 4-4
- Σουηδία 4-4
- Εσθονία 3-5
1η αγωνιστική (27/08)
Φινλανδία - Σουηδία 81-86
Ουγγαρία - Εσθονία 85-67
Γαλλία - Σλοβενία 92-67
2η αγωνιστική (27/08)
Σουηδία - Γαλλία 69-84
Εσθονία - Φινλανδία 67-96
Σλοβενία - Ουγγαρία 92-77
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