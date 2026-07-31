Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα σε συνέντευξη που έδωσε, είπε ότι δεν του λείπει αυτή τη στιγμή το NBA, αλλά το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Το «διαμάντι» της εθνικής Γαλλίας, είναι ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος έφτασε μία... ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο NBA με τους Σπερς. Ο 22χρονος σέντερ, θα είναι διαθέσιμος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και θα ενισχύσει την προσπάθεια της εθνικής του.

Ο Γουεμπανιάμα, σε δηλώσεις του στο «RMC», είπε ότι του λείπει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η τακτική που έχει, αλλά και η ένταση.

Όσα είπε ο Γουεμπάνιαμα

«Είναι υπέροχα! Το να επιστρέφω στο σπίτι μου, να βλέπω την οικογένειά μου, τους φίλους μου και τους ανθρώπους με τους οποίους μεγάλωσα, είναι κάτι που είχα πραγματικά ανάγκη. Η σεζόν στο NBA είναι τεράστια, έχει πάρα πολλά παιχνίδια και ταξίδια, οπότε το να βρίσκομαι πάλι σε γνώριμα λημέρια με γεμίζει ενέργεια».

Για το αν του λείπει το NBA: «Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής… όχι, δεν μου λείπει το NBA αυτή τη στιγμή! Αυτό που πραγματικά μου λείπει είναι το μπάσκετ της FIBA. Το ευρωπαϊκό στυλ παιχνιδιού, η τακτική, η ένταση σε κάθε κατοχή και η ατμόσφαιρα που επικρατεί εδώ είναι πράγματα που αγαπώ ιδιαίτερα. Ανυπομονώ να πάρω ξανά τη μπάλα στα χέρια μου σε αγώνα FIBA».

Για το γεγονός ότι πήγε στο γήπεδο της Ναντέρ: «Ήταν πολύ συγκινητικό. Πέρασα οκτώ χρόνια από τη ζωή μου στη Ναντέρ. Εδώ μεγάλωσα όχι μόνο ως παίκτης, αλλά και ως άνθρωπος. Βλέποντας το γήπεδο ανακαινισμένο και βλέποντας τόσα παιδιά να χαμογελούν, μου έφερε στο μυαλό αναμνήσεις από όταν ήμουν κι εγώ στην ηλικία τους με τα ίδια όνειρα. Είναι πάντα σημαντικό για μένα να μην ξεχνώ από πού ξεκίνησα και να επιστρέφω στις ρίζες μου».

Για το τι σημαίνει για αυτόν το να παίζει με την εθνική Γαλλίας: «Σημαίνει τα πάντα. Το να φοράς τη φανέλα με το εθνόσημο είναι τεράστια τιμή και ευθύνη. Στο NBA παίζεις για έναν σύλλογο, αλλά στην Εθνική παίζεις για όλη τη χώρα σου, για τους ανθρώπους σου. Υπάρχει μια διαφορετική συναισθηματική σύνδεση. Είμαστε μια ομάδα με υψηλούς στόχους και θέλουμε να φέρουμε επιτυχίες στη Γαλλία στα ερχόμενα προκριματικά και στις μεγάλες διοργανώσεις που ακολουθούν».