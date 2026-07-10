Γνωστή έγινε η κορυφαία πεντάδα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με τον Μάριο Χεζόνια να είναι μέσα σε αυτή και να βγαίνει MVP.

Η πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 έχει ολοκληρωθεί. Η Εθνική μας ομάδα, μπορεί να έκανε 2/2 ήττες στα παράθυρα του Ιουλίου, όμως προκρίθηκε κανονικά στη Β' φάση, όπου θα παλέψει για την πρόκριση στο Μουντομπάσκετ.

Η FIBA ανακοίνωσε την κορυφαία πεντάδα των προκριματικών, αλλά και τον MVP, με τον Μάριο Χεζόνια, να είναι αυτός που ξεχώρισε. Ο Κροάτης σταρ, έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια της εθνικής του και είχε μέσο όρο 19.3 πόντους, 8.3 ριμπάουντ, 5.5 ασίστ και 1.2 κλεψίματα.

🎶 MVP, MVP, MVP! 🎶



Super Mario has been named the MVP of the #FIBAWC European Qualifiers First Round! 👑🇭🇷



🗞️ https://t.co/uTydFyRU6c pic.twitter.com/hlEeNsFibh — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) July 10, 2026

Στην κορυφαία πεντάδα, εκτός από τον Χεζόνια, βρίσκονται οι Νίκο Μάνιον, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Ματέους Πονίτκα και Τορνίκε Σενγκέλια.