FIBA World Cup 2027: MVP των προκριματικών ο Χεζόνια - Η κορυφαία 5αδα
Η πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 έχει ολοκληρωθεί. Η Εθνική μας ομάδα, μπορεί να έκανε 2/2 ήττες στα παράθυρα του Ιουλίου, όμως προκρίθηκε κανονικά στη Β' φάση, όπου θα παλέψει για την πρόκριση στο Μουντομπάσκετ.
Η FIBA ανακοίνωσε την κορυφαία πεντάδα των προκριματικών, αλλά και τον MVP, με τον Μάριο Χεζόνια, να είναι αυτός που ξεχώρισε. Ο Κροάτης σταρ, έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια της εθνικής του και είχε μέσο όρο 19.3 πόντους, 8.3 ριμπάουντ, 5.5 ασίστ και 1.2 κλεψίματα.
🎶 MVP, MVP, MVP! 🎶— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) July 10, 2026
Super Mario has been named the MVP of the #FIBAWC European Qualifiers First Round! 👑🇭🇷
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Στην κορυφαία πεντάδα, εκτός από τον Χεζόνια, βρίσκονται οι Νίκο Μάνιον, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Ματέους Πονίτκα και Τορνίκε Σενγκέλια.
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