Λιόλιος: «Η ευθύνη για την εικόνα βαραίνει τη Διοίκηση της ΕΟΚ, θα ανατρέψουμε τη κατάσταση»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος τοποθετήθηκε μετά τις δύο ήττες της Εθνικής στα προκριματικά του Παγκοσμίου του 2017.

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Πορτογαλία με 71-56 μετά από άλλη μια κακή εμφάνιση στα προκριματικά του Παγκοσμίου του 2027. Με αυτόν τον τρόπο έπεσε στο 3-3 στη βαθμολογία του ομίλου και το μεταφέρε και στον επόμενο γύρο όπου θα κοντραριστεί με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος τοποθετήθηκε μετά το τέλος των δύο αγώνων της Εθνικής, αναφέροντας πως είναι υποχρέωση όλων να ανατραπεί η κατάσταση.

«Στα τελευταία δύο παιχνίδια της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου κυπέλλου η ομάδα μας παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη για αυτή την εικόνα βαραίνει τη Διοίκηση της ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως Πρόεδρό της.

Είναι χρέος μου και υποχρέωση όλων μας να ανατρέψουμε τη κατάσταση αυτή στους επόμενους αγώνες. Και αυτό θα γίνει», ανέφερε.