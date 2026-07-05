Sold out αναμένεται να είναι η αναμέτρηση της Ελλάδας με την Πορτογαλία στη SUNEL Arena, ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία (05/07, 19:30 LIVE από το Gazzetta) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΟΚ η SUNEL Arena αναμένεται να είναι κατάμεστη, με τους Έλληνες φιλάθλους να δείχνουν για ακόμη μία φορά έμπρακτα τη στήριξή τους στο σύνολο του Βασίλη Σπανούλη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Οι φίλοι του μπάσκετ απέδειξαν για μία ακόμη φορά έμπρακτα την στήριξή τους στην Επίσημη Αγαπημένη. Τα εισιτήρια για την αποψινή αναμέτρηση της Εθνικής Ανδρών με την Πορτογαλία (19:30, ΕΡΤ1) για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 εξαντλήθηκαν.

Η Sunel Arena των Άνω Λιοσίων θα ντυθεί στα γαλανόλευκα και το φίλαθλο κοινό θα δώσει ώθηση στην ελληνική ομάδα να ολοκληρώσει με νίκη το πρώτο στάδιο πρόκρισης στα τελικά του Κατάρ.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ευχαριστεί τους φιλάθλους που είναι #pantadipla στο πλευρό της Επίσημης Αγαπημένης!»