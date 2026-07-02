Η Τουρκία αν και ζορίστηκε κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Βοσνίας με 82-75, με τον Τσέντι Όσμαν να τελειώνει το ματς με double-double.

Το νικηφόρο της σερί συνέχισε η Τουρκία, η οποία έκανε το 4/4 στον όμιλό της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Φιλοξενήθηκε από τη Βοσνία και ενώ ζορίστηκε πάρα πολύ, κατάφερε να πάρει το διπλό με 82-75.

Η Τουρκία που είχε στη διάθεσή της και τους NBAer Σενγκούν και Μπονά, έκανε την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Εξαιρετική εμφάνιση από τον αρχηγό της ομάδας του Αταμάν και παίκτη του Παναθηναϊκού AKTOR, Τσέντι Όσμαν.

Ο 31χρονος αγωνίστηκε για 36 λεπτά και πέτυχε double-double με 15 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε 2 ασίστ και είχε 1 κλέψιμο.