Όσμαν: Εξαιρετική εμφάνιση στη νίκη της Τουρκίας
Το νικηφόρο της σερί συνέχισε η Τουρκία, η οποία έκανε το 4/4 στον όμιλό της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Φιλοξενήθηκε από τη Βοσνία και ενώ ζορίστηκε πάρα πολύ, κατάφερε να πάρει το διπλό με 82-75.
Η Τουρκία που είχε στη διάθεσή της και τους NBAer Σενγκούν και Μπονά, έκανε την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Εξαιρετική εμφάνιση από τον αρχηγό της ομάδας του Αταμάν και παίκτη του Παναθηναϊκού AKTOR, Τσέντι Όσμαν.
Ο 31χρονος αγωνίστηκε για 36 λεπτά και πέτυχε double-double με 15 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε 2 ασίστ και είχε 1 κλέψιμο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.