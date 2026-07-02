Ταϊρί: Τι έκανε στο ντεμπούτο του με την εθνική Αλβανίας
Ο Μπριν Ταϊρί ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη (02/07) όπως ανακοινώθηκε και την ίδια μέρα, έπαιξε ως νατουραλιζέ, με την εθνική ομάδα της Αλβανίας. Αυτό ήταν το πρώτο του ματς σε εθνικό επίπεδο και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής.
Η Αλβανία κατάφερε να πάρει τη νίκη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 89-82 επί του Κοσόβου εκτός έδρας και ο Ταϊρί ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Ο γκαρντ του ΠΑΟΚ, αγωνίστηκε για 38 λεπτά.
Πέτυχε 25 πόντους (4/6 βολές, 6/10 δίποντα, 3/12 τρίποντα), μάζεψε 4 ριμπάουντ και μοίρασε 8 ασίστ, ενώ έκανε 3 λάθη.
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