Το Ιράν του Σωτήρη Μανωλόπουλου πήρε μία πολύ άνετη νίκη με 67-49 επί της Ιορδανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Το Ιράν συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις. Ενώ είχε «κλειδώσει» την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η ομάδα του Σωτήρη Μανωλόπουλου πήρε το διπλό με 67-49 στην έδρα της Ιορδανίας, έκανε το 4-1 και «πάτησε» κορυφή στον όμιλο.

Από νωρίς στο ματς το Ιράν είχε το προβάδισμα, με τη διαφορά να μεγαλώνει κατά πολύ στο τρίτο δεκάλεπτο, με επιμέρους σκορ 23-8. Καταπληκτική εμφάνιση από τους Μοχάμεντ Χεϊντάρι (17 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Αρσαλάν Καζέμι (7 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Το έκτο και τελευταίο παιχνίδι για το σύνολο του Μανωλόπουλου στον όμιλο, είναι την Κυριακή (05/07) εκτός έδρας κόντρα στη Συρία.

Τα δεκάλεπτα: 11-17, 22-29, 30-52, 49-67