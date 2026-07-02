Ιορδανία - Συρία 49-67: Νίκη πρωτιάς για την ομάδα του Μανωλόπουλου
Το Ιράν συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις. Ενώ είχε «κλειδώσει» την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η ομάδα του Σωτήρη Μανωλόπουλου πήρε το διπλό με 67-49 στην έδρα της Ιορδανίας, έκανε το 4-1 και «πάτησε» κορυφή στον όμιλο.
Από νωρίς στο ματς το Ιράν είχε το προβάδισμα, με τη διαφορά να μεγαλώνει κατά πολύ στο τρίτο δεκάλεπτο, με επιμέρους σκορ 23-8. Καταπληκτική εμφάνιση από τους Μοχάμεντ Χεϊντάρι (17 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Αρσαλάν Καζέμι (7 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο).
Το έκτο και τελευταίο παιχνίδι για το σύνολο του Μανωλόπουλου στον όμιλο, είναι την Κυριακή (05/07) εκτός έδρας κόντρα στη Συρία.
Τα δεκάλεπτα: 11-17, 22-29, 30-52, 49-67
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