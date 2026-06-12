Λιθουανία: Με Βαλαντσιούνας και Μπουζέλις οι κλήσεις της ενόψει προκριματικών Παγκοσμίου Κυπέλλου
Γνωστές έκανε η εθνική ομάδα της Λιθουανίας τις κλήσεις της, ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.
Μέσα σε αυτές συμπεριλαμβάνεται ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, καθώς και ο Μάτας Μπουζέλις. Η Λιθουανία θα παίξει με τη Μεγάλη Βρετανία στις 2 Ιουλίου και με την Ιταλία στις 5 Ιουλίου.
Αναλυτικά οι κλήσεις:
Αρνάς Βελίτσκα, Κασπάρας Γιακουτσιόνις, Αουγκούστας Μαρτσουλιόνις, Ντοβίντας Γκιεντράιτις, Μαργκίρις Νορμάντας, Ίγκνας Σαργκιούνας, Ίγκνας Μπραζντέικις, Μάτας Γιογκέλα, Γκίτις Ραντζεβίτσιους, Μάτας Μπουζέλις, Άζουολας Τουμπέλις, Ντονάτας Ταρόλις, Μάρεκας Μπλαζεβίτσιους, Γιόνας Βαλαντσιούνας, Ρεγκιμάντας Μινιότας
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