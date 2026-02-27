Ζάκελι: «Η Ελλάδα είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης»

Στη νίκη του Μαυρουβουνίου επί της Ελλάδας στάθηκε ο Αντρέι Ζάκελι αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Η Εθνική ηττήθηκε από το Μαυροβούνιο στη «Sunel Arena» με 65-67, με τον τεχνικό των φιλοξενούμενων Αντρέι Ζακέλι να αναφέρεται στις δηλώσεις του στη νίκη που πέτυχαν κόντρα στη «γαλανόλευκη».

Τόνισε πως η Ελλάδα είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, ενώ στη συνέχεια έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντρέι Ζακέλι:

«Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου. Πάλεψαν και κυρίως πίστεψαν στη νίκη απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Είδα από την προπόνηση ότι είχαμε σωστή νοοτροπία και δείξαμε χαρακτήρα. Είχαμε κάποια προβλήματα σε κάποιες στιγμές του αγώνα, αλλά κερδίσαμε τη μάχη των ριμπάουντ και αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να κερδίσουμε. Συνεχίζουμε, έχουμε σε τρεις μέρες έναν ακόμη αγώνα.

Έχουμε μια ομάδα με αρκετά νέα παιδιά που αποτελούν το μέλλον του μπάσκετ μας μετά από την αποχώρηση της παλιάς φρουράς. Η ομοσπονδία ξέρει πως αυτή η διαδικασία θέλει χρόνο, αλλά αυτά τα νέα παιδιά έχουν διάθεση και φιλοδοξία.

Για μας τους προπονητές αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το τι θα επιφυλάσσει για μας το μέλλον θα το δούμε, αλλά θεωρώ πως πάμε στη σωστή κατεύθυνση».

Επιπλέον ο Ζόραν Νίκολιτς είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω να συγχαρώ όλη την ομάδα μας για μια πραγματικά μεγάλη νίκη. Παίξαμε σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα, αλλά παίξαμε πολύ καλά, με χαρακτήρα, δεν απογοητευτήκαμε και μείναμε πιστοί σε όσα είπαμε από την πρώτη μέρα των προπονήσεων. Αυτό μας έδωσε ώθηση να κερδίσουμε, είναι μια σημαντική νίκη για μας καθώς προχωράμε».