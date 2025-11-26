Λαρεντζάκης: «Τεράστια τιμή το μετάλλιο, υπάρχει θετική αύρα για τη συνέχεια»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τόνισε πως υπάρχει θετική αύρα στην Εθνική, ενόψει των προκριματικών του MundoBasket.

Η Εθνική έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές ημέρες την προετοιμασία της, ενόψει των δύο παιχνιδιών για τα προκριματικά του MundoBasket 2027, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να βρίσκεται εκεί. Ο διεθνής φόργουορντ του Ολυμπιακού δεν ταξίδεψε στο Βελιγράδι για την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα (26/11 - 20:30), ώστε να ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Τονίζοντας τη σημασία που έχει η παρουσία του κόσμου, για την αναμέτρηση με τη Ρουμανία (27/11 - 18:30) στο Nick Galis Hall.

Οι δηλώσεις του Λαρεντζάκη

«Πάντα υπάρχει ανυπομονησία και τεράστια χαρά όταν ερχόμαστε στην Εθνική ομάδα, για να τιμήσουμε τη φανέλα. Είμαστε πολύ πιο ήρεμοι μετά το μετάλλιο που πήραμε, παλεύαμε τόσα χρόνια και τα καταφέραμε. Τώρα αρχίζει ένας κύκλος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πρέπει να είμαστε στο 100% για να προκριθούμε.

Θέλουμε να έχουμε τον κόσμο κοντά μας. Το γήπεδο ήταν γεμάτο και την τελευταία φορά που παίξαμε στη Θεσσαλονίκη, το ίδιο πιστεύω πως θα γίνει και αύριο. Θα δώσουμε το 100% για να κερδίσουμε. Πρέπει να παίξουμε άμυνα, να τρέξουμε στον αιφνιδιασμό, να βγάλουμε την ταυτότητά μας στο γήπεδο και να είμαστε ομαδικοί. Είναι τεράστια τιμή για όλους μας το μετάλλιο που πήραμε, για όλο το ελληνικό μπάσκετ. Υπάρχει θετική ενέργεια και θετική αύρα για τη συνέχεια».