Προκριματικά MundoBasket 2027: Αυτός είναι ο όμιλος της Ελλάδας
Η Ελλάδα γνωρίζει πλέον όλες τις ομάδες που θα βρίσκονται στον όμιλό της για τις αναμετρήσεις στα προκριματικά του MundoBasket 2027, μετά και το τέλος των προπροκριματικών.
Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη (20/8), έγινε γνωστό ότι το... κομμάτι που έλλειπε από τον δεύτερο όμιλο θα το συμπληρώσει η Ρουμανία. Υπενθυμίζουμε ότι στον συγκεκριμένο όμιλο βρίσκεται επίσης η Πορτογαλία αλλά και το Μαυροβούνιο.
Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση ενώ θα μεταφέρουν τα αποτελέσματα από την πρώτη φάση.
The European Qualifiers are ALL SET!— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) August 20, 2025
Say hello to 🇷🇴🇭🇷🇩🇰🇭🇺🇦🇹🇺🇦🇨🇭🇳🇱 - all chasing the World Cup dream!
Which group looks the TOUGHEST? 👀#FIBAWC x #StepItUp
Οι όμιλοι των ευρωπαϊκών προκριματικών του MundoBasket 2027
- Group A: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία
- Group B: Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Ρουμανία
- Group C: Σερβία, Τουρκία, Βοσνία, Ελβετία
- Group D: Ιταλία, Λιθουανία, Μεγάλη Βρετανία, Ισλανδία
- Group E: Γερμανία, Κροατία, Ισραήλ, Κύπρος
- Group F: Λετονία, Πολωνία, Αυστρία, Ολλανδία
- Group G: Γαλλία, Φινλανδία, Βέλγιο, Ουγγαρία
- Group H:Σλοβενία, Τσεχία, Εσθονία, Σουηδία
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.