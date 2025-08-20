Η Ελλάδα έμαθε πλέον και τον τελευταίο αντίπαλο που θα έχει στον όμιλο των προκριματικών του MundoBasket 2027.

Η Ελλάδα γνωρίζει πλέον όλες τις ομάδες που θα βρίσκονται στον όμιλό της για τις αναμετρήσεις στα προκριματικά του MundoBasket 2027, μετά και το τέλος των προπροκριματικών.

Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη (20/8), έγινε γνωστό ότι το... κομμάτι που έλλειπε από τον δεύτερο όμιλο θα το συμπληρώσει η Ρουμανία. Υπενθυμίζουμε ότι στον συγκεκριμένο όμιλο βρίσκεται επίσης η Πορτογαλία αλλά και το Μαυροβούνιο.

Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση ενώ θα μεταφέρουν τα αποτελέσματα από την πρώτη φάση.

The European Qualifiers are ALL SET!



Say hello to 🇷🇴🇭🇷🇩🇰🇭🇺🇦🇹🇺🇦🇨🇭🇳🇱 - all chasing the World Cup dream!



Which group looks the TOUGHEST? 👀#FIBAWC x #StepItUp — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) August 20, 2025

Οι όμιλοι των ευρωπαϊκών προκριματικών του MundoBasket 2027