Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μεγάλωσε απότομα. Και συστήθηκε σε παγκόσμιο στερέωμα. Με 28 πόντους που συνιστούν ρεκόρ καριέρας με την Εθνική ομάδα. Και παραλίγο ρεκόρ συνολικών πόντων με τη «γαλανόλευκη».

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας στις 18 Ιουνίου του 2021. Σε μία αναμέτρηση του Τουρνουά Ακρόπολις, κόντρα στο Μεξικό. Τότε είχε σημείωσε 7 πόντους.

Πέρασαν είκοσι μήνες και άλλες επτά συμμετοχές με τη «γαλανόλευκη». Και ο Ρογκαβόπουλος βάλθηκε να δείξει στον κόσμο τι ακριβώς κάνει στην Τουρκία με τη φανέλα της Μερκεζεφέντι.

NIKOS ROGKAVOPOULOS WITH THE GAME OF HIS LIFE 🇬🇷#FIBAWC x #WinForHellas pic.twitter.com/Qo9ijlMrS9