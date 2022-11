Η Σερβία πήρε τη ματσάρα με την Τουρκία με 77-76 και έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο. Στον όμιλο βρίσκεται και η Εθνική μας.

Σε μια ματσάρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου, η Σερβία επικράτησε με 77-76 της Τουρκίας, ανέβηκε στο 5-3 και έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο. Η ομάδα του Αταμάν έπεσε στο 3-5 και πλέον δυσκόλεψε πολύ το έργο της.

Για τους νικητές ο Γκούντουριτς είχε 18 πόντους και τις δύο βολές νίκης, ενώ 16 πρόσθεσε ο Ρίστιτς. Από την άλλη 22 είχε ο Γουίλμπεκιν και 18 ο Μπιτίμ. O Γουίλμπεκιν ήταν μοιραίος στο τέλος, αφού αστόχησε στο σουτ που θα έδινε το σπουδαίο διπλό στην Τουρκία.

Υπήρξε μεγάλη ένταση μεταξύ Αταμάν και Πέσιτς με τους δύο να ανταλλάσουν... κουβέντες για πάνω από ένα λεπτό.

SERBIA SURVIVE IN THE LAST POSSESSION TO KEEP THEIR WORLD CUP CHANCES ALIVE!#FIBAWC x #WinForSrbija pic.twitter.com/GUNN5wjtDv