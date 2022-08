Το όνομα του φόργουορντ της Ζαλγκίρις Κάουνας, Τάιλερ Κάβανο δεσπόζει ανάμεσα στις κλήσεις της Team USA ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023.

Τη 12άδα της ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023 ανακοίνωσε η Team USA, με το όνομα του Τάιλερ Κάβανο να βρίσκεται μέσα σε αυτήν. Ο Αμερικανός φόργουορντ της Ζαλγκίρις είναι ένας εκ των πέντε που κάνουν επίσημο ντεμπούτο με την Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ.

Οι υπόλοιποι τέσσερις είναι οι ΜακΚίνλεϊ Ράιτ, Μαλίκ Έλισον, Μακ ΜακΚλάνγκ, Ντιουάν Ερνάντεζ, που συμπληρώνουν τη 12άδα μαζί με τους Μάικλ Φρέιζερ ΙΙ, ΝταΚουάν Τζέφρις, Τζος Τζένκινς ΙΙΙ, Έρικ Μίκα, Ρόμπερτ Γούνταρντ, καθώς και τον Λάνγκστον Γκάλογουεϊ, ο οποίος πέρασε με δεκαήμερο συμβόλαιο από τους Μπακς στη διάρκεια της φετινής σεζόν.

