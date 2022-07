Ο Νοβίτσκι τρόλαρε τον Ντόντσιτς και τον φώναζε «υπερεκτιμημένο»! (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς στήθηκε στην γραμμή για να εκτελέσει ένα ζευγάρι βολών στον αγώνα της Σλοβενίας με τη Σουηδία την ώρα που ο Ντιρκ Νοβίτσκι ένωσε τη φωνή του με τους φιλάθλους και τον φώναζε «υπερεκτιμημένο»!

Η Σουηδία υποδέχεται την Σλοβενία στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 και ο Ντιρκ Νοβίτσκι είναι μεταξύ των θεατών που βρίσκονται στη Hovet Arena της Στοκχόλμης.

Ο μεγάλος Γερμανός παρακολουθεί από κοντά τις προσπάθειες του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος κέρδισε φάουλ στα τέλη της πρώτης περιόδου και στήθηκε στη γραμμή για να εκτελέσει τις βολές, ακούγοντας τους Σουηδούς φιλάθλους να τον φωνάζουν «υπερεκτιμημένο»!

Ο Ντόντσιτς το αντιλήφθηκε και χαμογέλασε ενώ η κάμερα έπιασε τον Νοβίτσκι να τρολάρει τον ηγέτη των Μάβερικς, φωνάζοντας κι εκείνος το ίδιο!



Dirk joining in on the "overrated!" chants to Luka 😂😭#FIBAWC | #WinForAll pic.twitter.com/YYUJRkC4Hu