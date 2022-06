Ιτούδης για Εθνική: «Μεγάλη τιμή, είμαι περήφανος»

Ο Δημήτρης Ιτούδης έδειξε την περηφάνια του που είναι head coach της Εθνικής Ανδρών.

Η πρώτη προπόνηση της Εθνικής Ομάδας ενόψει του προκριματικού αγώνα με τη Μεγάλη Βρετανία (Πέμπτη 30/6, 20.00) στην Λάρισα έγινε την Παρασκευή 24 Ιούνη.

Η προετοιμασία έγινε υπό τις οδηγίες του κόουτς Δημήτρη Ιτούδη να παίρνει γεύση από τους Έλληνες διεθνείς, με τους Κώστα Σλούκα και Νικ Καλάθη να απουσιάζουν.

Ο προπονητής της Επίσημης Αγαπημένης με ανάρτηση του στο twitter έδειξε τη χαρά του για τη νέα προσπάθεια που ξεκινά στην Εθνική, ενώ πρόσθεσε πως είναι τιμή του να είναι στον πάγκο της. «Η τιμή είναι μεγάλη. Δεν είμαι των πολλών λογων, είμαι και εγώ περήφανος που είμαι εδώ να ηγηθούμε αυτής της νεας προσπάθειας», έγραψε.

