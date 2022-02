Ο Γιώργος Παπαγιάννης έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στο πρόσωπο του Ογκούζ Σαβάς, στην αναμέτρηση της Ελλάδας με την Τουρκία.

Λίγες φάσεις νωρίτερα, ο Γιώργος Παπαγιάννης είχε δεχτεί ένα κάρφωμα πάνω στην άμυνά του. Περίμενε καρτερικά και πήρε την εκδίκησή του. Πάνω στον Ογκούζ Σαβάς.

Ο σέντερ των Τούρκων επιχείρησε να κόψει αυτόν του Παναθηναϊκού, αλλά ο κόπος του ήταν άδικος. Ο «Πάπα» κάρφωσε στο πρόσωπό του και έδωσε δύο πόντους στην Εθνική ομάδα.

Δείτε τη φάση:

😤 Big Papa returns the favor with his own poster 🔨@hellenicbf x #WinForHellas 🇬🇷x #FIBAWC pic.twitter.com/nNnyZkVzTJ