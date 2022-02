Ο Σαντίκ Καμπάτσα... πέταξε και έκανε εντυπωσιακό poster κάρφωμα μπροστά στον Παπαγιάννη στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη για την ρεβάνς στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 και ο Σαντίκ Καμπάτσα έγινε για λίγο... η αποκάλυψη των γηπεδούχων, όταν έκανε poster κάρφωμα στον Παπαγιάννη.

Στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου, πάτησε γερά στο παρκέ και έκανε ένα εντυπωσιακό highlight για την ομάδα του ξεσηκώνοντας το κοινό.

Δείτε το βίντεο:

Aha, okay, so that's why @GSBasketbol fans are crazy about Sadik Kabaca 🔨😱#FIBAWC x #WinForTurkiye x @TBF pic.twitter.com/MhJPJivJNG