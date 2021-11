TOP 10 προκριματικά Παγκοσμίου: Οι «ελληνικές» τάπες βρήκαν την θέση τους (vid)

Αυτές είναι οι καλύτερες φάσεις από την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου παραθύρου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023.

Η 4η ημέρα δράσης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 ολοκληρώθηκε και είχε να παρουσιάσει αρκετό θέαμα.

Ανάμεσα στις καλύτερες φάσεις της των αναμετρήσεων, βρίσκεται και η Εθνική μας ομάδα, με τους Νίκο Γκίκα, Κώστα Γόντικα και Χάρη Γιαννόπουλο να... σβήνουν τα φώτα στον αντίπαλό τους με τέσσερις τάπες μέσα σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο:

#NikeTopPlays from Gameday 4 of #FIBAWC Qualifiers