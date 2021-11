Σενγκέλια: «Όνειρο μου ήταν πάντα η Εθνική Γεωργίας, όχι το NBA»

Έπειτα από την επικράτηση της Γεωργίας επί της Ουκρανίας, ο Τόκο Σενγκέλια παραδέχθηκε πως το όνειρο που είχε πάντα σχετιζόταν με την Εθνική Γεωργίας - κι όχι με το να πάει στον... μαγικό κόσμο του NBA.

Ο πολύπειρος φόργουορντ εξομολογήθηκε, αμέσως μετά το νικηφόρο ματς με την Ουκρανία, πως «Το μεγάλο μου όνειρο δεν ήταν να πάω στο ΝΒΑ. Ήταν να γίνω διεθνής με την Εθνική Ομάδας της Γεωργίας, να εκπροσωπήσω τη χώρα μου. Τίποτα δεν άλλαξε από τότε».

Ο 30χρονος παίκτης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο οποίος χθες έδινε αγώνα για την EuroLeague και λιγότερες από 20 μέρες μετά φορούσε τη φανέλα με το «εθνόσημο», βοήθησε την Γεωργία να κάμψει την αντίσταση της Ουκρανίας, καθώς είχε 16 πόντους, 13 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 33 λεπτά.

Η διάθεση του και το πάθος του προκειμένου να συνεισφέρει στο ροζ φύλλο της ομάδας του, ήταν τεράστια, παρά την δεδομένη κόπωση που κουβαλούσε.

