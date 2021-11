Γεωργία-Ουκρανία: Απίθανος ΜακΦάντεν στην 1η περίοδο με 5/5 τρίποντα (vid)

Ο Θαντ ΜακΦάντεν πραγματοποίησε φοβερή εκκίνηση στο ματς της Γεωργίας με την Ουκρανία έχοντας 5/5 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο.

Ο άλλοτε παίκτης της Κύμης, ο οποίος αγωνίζεται στην Ισπανία με τη φανέλα της Μούρθια, είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Γεωργίας και στο πρώτο ματς για τα «παράθυρα» κόντρα στην Ουκρανία πραγματοποίησε φοβερή πρώτη περίοδο.

Ο 34χρονος γκαρντ δεν σταμάτησε να ευστοχεί έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων με αποτέλεσμα να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας 5/5 τρίποντα για λογαριασμό της ομάδας του Ηλία Ζούρου!

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί για του λόγου το αληθές.

THIS MAN IS ON FIRE! 🔥🔥🔥🔥🔥@ThadJr12 with 5/5 from three in the 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧𝗘𝗥!#FIBAWC | #WinForGeorgia × @_GeoBasketball 🇬🇪



📺 https://t.co/uSxfx9NXZh pic.twitter.com/Vn5ES15mcj