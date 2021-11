Team USA: Με Αϊζάια Τόμας στα προκριματικά του Παγκοσμίου

O Aϊζάια Τόμας κλέβει την παράσταση στην αποστολή της Team USA ενόψει των ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου με Κούβα και Μεξικό.

Μπορεί να λείπει από το ΝΒΑ, αλλά βρίσκεται κανονικά στην Team USA o Αϊζάια Τόμας. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τις κλήσεις για τα προκριματικά του Παγκοσμίου κόντρα σε Κούβα και Μεξικό (26 και 29 Νοέμβρη) και το όνομα του πρώην γκαρντ των Σέλτικς ξεχωρίζει.

Στη λίστα βρίσκονται και άλλοι γνωστοί παίκτες που έχουν περάσει από ΝΒΑ όπως οι Τσάστιν Άντερσον και Τζόρνταν Μπελ.

Αναλυτικά οι κλήσεις: Αϊζάια Τόμας, Τζάστιν Άντερσον, Τζoρνταν Μπελ, Μπράιαν Μπόουεν, Τζος Γκρέι, Σακ Χάρισον, Μπι Τζέι Τζόνσον, Ορλάντο Τζόνσον, Λουκ Κόρνε, Τσέισον Ραντλ, Ζαβιέ Σίμπσον, Εμάνουελ Τέρι

Will Davis II has been added to the November 2021 USA Men's World Cup Qualifying Team. Welcome back to the Qualifiers, Will!