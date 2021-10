Team USA: Ανέλαβε ο Τζιμ Μπόιλεν για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ο Τζιμ Μπόιλεν είναι τελικά εκείνος που θα καθίσει στον πάγκο της Team USA ενόψει των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023.

O πάλαι ποτέ head coach των Σικάγο Μπουλς τη διετία 2018-2020 αποτελεί τον «εκλεκτό» της USA Basketball για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023.

Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, ο 56χρονος προπονητής θα προσπαθήσει να οδηγήσει την Team USA (χωρίς φυσικά τους ΝΒΑers) στα τελικά της διοργάνωσης, έχοντας στον ίδιο όμιλο το Πουέρτο Ρίκο, το Μεξικό και την Κούβα.

Οι ΗΠΑ θα δώσουν το πρώτο παιχνίδι των προκριματικών στις 28 Νοεμβρίου με την Κούβα και στις 29 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσουν το Μεξικό. Από τον όμιλο προκρίνονται οι τρεις πρώτοι και στη συνέχεια θα σχηματιστούν άλλοι δύο όμιλοι των έξι ομάδων προκειμένου να διεκδικήσουν το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι άμεσοι συνεργάτες του Μπόιλεν θα είναι ο Τάι Λου και ο Οθέλα Χάρινγκτον.

Jim Boylen will lead the November 2021 USA Men's World Cup Qualifying Team in games versus 🇨🇺 & 🇲🇽 in Chihuahua, Mexico.



Ty Ellis & Othella Harrington will serve as assistant coaches.