Σατοράνσκι: Πέφτει η αυλαία για τον Τσέχο θρύλο με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας
Το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Εθνικής Τσεχίας δίνει σήμερα (29/11, 06:45 ώρα Ελλάδας) ο Τόμας Σατοράνσκι.
Ο θρυλικός για το μπάσκετ της χώρας γκαρντ, μια ημέρα πριν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας του, λέει αντίο στην Εθνική ομάδα στον εντός έδρας αγώνα με το Βέλγιο για τα προ-προκριματικά του Ευρωμπάσκετ του 2029.
Ο παίκτης της Χάποελ Τελ Αβίβ γράφει σήμερα το τέλος μιας σχεδόν 18ετούς καριέρας στην Εθνική Τσεχίας, όπου μετά τον αγώνα θα μετράει συνολικά 79 εμφανίσεις σε επίπεδο Ανδρών.
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Έχοντας 908 πόντους, όντας ρέκορντμαν με 17 ασίστ σε έναν αγώνα Ευρωμπάσκετ, συνολικά τέσσερις συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και μεγαλύτερη ομαδική διάκριση την έκτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019 στην Κίνα, ο Τόμας Σατοράνσκι αναμένεται να ολοκληρώσει μια λαμπρή καριέρα με το εθνόσημο στο στήθος, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους συμπατριώτες του.
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