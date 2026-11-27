Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε για το παιχνίδι της Βουλγαρίας κόντρα στη Δανία, αλλά και την ανησυχία του Ολυμπιακού.

Με τον Σάσα Βεζένκοβ να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, η Βουλγαρία πήρε μία πολύ σημαντική νίκη επί της Δανίας για τα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029.

Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, μίλησε στο «taralej.bg» τόσο για την αναμέτρηση, όσο και για το πόσο ήθελε να αγωνιστεί, παρότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ανησυχούσαν.

Ο Βεζένκοβ είπε

«Δεν παίξαμε καλά, αλλά κερδίσαμε και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Στο παρελθόν έχουμε παίξει καλά, αλλά δεν έχουμε πετύχει τον στόχο μας. Το μόνο που έχει σημασία είναι η νίκη. Μας απομένει το παιχνίδι με τη Ρουμανία, το οποίο μπορεί να μας δώσει μια θέση στα κανονικά προκριματικά. Έχουμε μπροστά μας τρεις μήνες, ο καθένας πρέπει να δουλέψει στην ομάδα του και στη συνέχεια να επιστρέψουμε.

Ευχαριστούμε τους φιλάθλους που ήρθαν και έδειξαν ότι αγαπούν το μπάσκετ και στηρίζουν αυτήν την καινούργια ομάδα. Δεν έχουμε παίξει ακόμα αγώνες όλοι μαζί. Χρειάζεται χρόνος και υπομονή αλλά απαιτούνται και αποτελέσματα. Αργά αργά θέλουμε να μπούμε στα κανονικά προκριματικά και να διεκδικήσουμε την πρόκριση στο Ευρωμπάσκετ. Θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε.

Ήταν εμφανές το πώς ένιωθα σωματικά, έχοντας παίξει δύο αγώνες μέσα σε 24 ώρες. Είπα στον Ολυμπιακό ότι ήθελα να αγωνιστώ. Σίγουρα ανησυχούν, αλλά τους ξεκαθάρισα ότι ήθελα να παίξω. Ποτέ δεν μου έχουν δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Όση κούραση κι αν υπήρχε, έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό. Τώρα, ένα ωραίο δείπνο και αντίο!

Αυτό ήταν το έκτο παιχνίδι μέσα σε 11 ημέρες, οπότε είναι φυσιολογικό. Γνωρίζουμε το πρόγραμμά μας. Πρέπει απλώς να προσέχουμε τους εαυτούς μας και να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, χωρίς να παραπονιόμαστε. Σήμερα είναι μια ημέρα κατά την οποία οι βουλγαρικές ποδοσφαιρικές ομάδες αγωνίζονται στην Ευρώπη, όμως ο κόσμος έδειξε ότι βλέπει κάτι σε εμάς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα. Θα δούμε πώς θα είναι η συνέχεια».