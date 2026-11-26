Η Κύπρος επικράτησε εκτός έδρας της Βόρειας Μακεδονίας με 85-75 και διατήρησε το αήττητο στον όμιλό της, παρά την 30άρα του Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς.

Μεγάλο «διπλό» πανηγύρισε η Κύπρος, επικρατώντας εκτός έδρας της Βόρειας Μακεδονίας με 85-75, για τα προ-προκριματικά του Eurobasket 2029.

Οι γηπεδούχοι είχαν σε τρομερό βράδυ τον Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς που ολοκλήρωσε τον αγώνα, με 30 πόντους (3/2 δίποντα, 7/14 τρίποντα, 3/5 βολές), 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ωστόσο ο παίκτης του Άρη δεν ήταν αρκετός για τη χώρα του, προκειμένου να την... οδηγήσει προς τη νίκη.

Για την Κύπρο ξεχώρισε ο Τίγκας που πέτυχε 25 πόντους, ενώ ο Μόουζες Ράιτ, έμεινε στους 3 πόντους, ενώ είχε και 6 ριμπάουντ με 3 ασίστ, σε 30 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 43-53, 55-64, 75-85

North Macedonia MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players POS M/A % M/A % M/A % M/A % 00 Viktor Tashovski PG 12:30 3 1/5 20% 1/3 33.33% 0/2 0% 1/1 100% - - - - 3 - 2 - -7 1 3 Luka Stojanovski * PG 06:26 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% - - - - 1 1 - - -3 2 5 Moses Wright * C 30:52 3 1/6 16.67% 1/5 20% 0/1 0% 1/2 50% 1 5 6 3 3 1 3 2 -8 10 7 Nenad Dimitrijevic * PG 35:14 30 10/26 38.46% 3/12 25% 7/14 50% 3/5 60% 2 3 5 6 1 5 1 - -12 19 8 Vojdan Stojanovski SG 20:32 9 4/7 57.14% 3/3 100% 1/4 25% 0/0 0% 1 - 1 1 1 - - - 1 8 10 Adem Mekic PG 26:33 6 2/4 50% 0/1 0% 2/3 66.67% 0/2 0% 3 4 7 4 5 2 1 - -3 12 11 Stojan Gjuroski * PF 24:01 11 4/7 57.14% 1/1 100% 3/6 50% 0/0 0% 2 1 3 - 2 2 - - -11 9 13 Andrej Maslinko SF 11:45 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 - - 2 - - -2 3 20 Damjan Robev SG Did Not Play 25 Viktor Efremovski * SG 18:35 6 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% - 1 1 - 2 - - - -3 4 26 Toma Stojanoski SF 13:32 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 - 1 - - - -2 4 77 Rezart Memed SG Did Not Play TOTAL 200 75 27/64 42.19% 11/27 40.74% 16/37 43.24% 5/10 50% 13 18 31 14 19 13 7 2 * Starters

Coach: Josep Maria Berrocal

Assistants: Gjorgji Kochov, Marko Dokuzovski, Bojan Serafimov, Nikola Velev