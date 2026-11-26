Βόρεια Μακεδονία - Κύπρος 75-85: Διατήρησε το αήττητο παρά την 30άρα του Ντιμιτρίεβιτς
Μεγάλο «διπλό» πανηγύρισε η Κύπρος, επικρατώντας εκτός έδρας της Βόρειας Μακεδονίας με 85-75, για τα προ-προκριματικά του Eurobasket 2029.
Οι γηπεδούχοι είχαν σε τρομερό βράδυ τον Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς που ολοκλήρωσε τον αγώνα, με 30 πόντους (3/2 δίποντα, 7/14 τρίποντα, 3/5 βολές), 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ωστόσο ο παίκτης του Άρη δεν ήταν αρκετός για τη χώρα του, προκειμένου να την... οδηγήσει προς τη νίκη.
Για την Κύπρο ξεχώρισε ο Τίγκας που πέτυχε 25 πόντους, ενώ ο Μόουζες Ράιτ, έμεινε στους 3 πόντους, ενώ είχε και 6 ριμπάουντ με 3 ασίστ, σε 30 λεπτά συμμετοχής.
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Τα δεκάλεπτα: 23-21, 43-53, 55-64, 75-85
|North Macedonia
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|POS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|00
|Viktor Tashovski
|PG
|12:30
|3
|1/5
|20%
|1/3
|33.33%
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|-
|-7
|1
|3
|Luka Stojanovski *
|PG
|06:26
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|-
|-3
|2
|5
|Moses Wright *
|C
|30:52
|3
|1/6
|16.67%
|1/5
|20%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1
|5
|6
|3
|3
|1
|3
|2
|-8
|10
|7
|Nenad Dimitrijevic *
|PG
|35:14
|30
|10/26
|38.46%
|3/12
|25%
|7/14
|50%
|3/5
|60%
|2
|3
|5
|6
|1
|5
|1
|-
|-12
|19
|8
|Vojdan Stojanovski
|SG
|20:32
|9
|4/7
|57.14%
|3/3
|100%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|1
|1
|-
|-
|-
|1
|8
|10
|Adem Mekic
|PG
|26:33
|6
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|2/3
|66.67%
|0/2
|0%
|3
|4
|7
|4
|5
|2
|1
|-
|-3
|12
|11
|Stojan Gjuroski *
|PF
|24:01
|11
|4/7
|57.14%
|1/1
|100%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|-
|2
|2
|-
|-
|-11
|9
|13
|Andrej Maslinko
|SF
|11:45
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|-
|-
|2
|-
|-
|-2
|3
|20
|Damjan Robev
|SG
|Did Not Play
|25
|Viktor Efremovski *
|SG
|18:35
|6
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|-
|2
|-
|-
|-
|-3
|4
|26
|Toma Stojanoski
|SF
|13:32
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|-
|1
|-
|-
|-
|-2
|4
|77
|Rezart Memed
|SG
|Did Not Play
|TOTAL
|200
|75
|27/64
|42.19%
|11/27
|40.74%
|16/37
|43.24%
|5/10
|50%
|13
|18
|31
|14
|19
|13
|7
|2
* Starters
Coach: Josep Maria Berrocal
Assistants: Gjorgji Kochov, Marko Dokuzovski, Bojan Serafimov, Nikola Velev
|Cyprus
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|POS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|4
|Ioannis Pashialis
|PF
|21:45
|14
|7/9
|77.78%
|7/9
|77.78%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|5
|5
|-
|3
|3
|-
|-
|8
|14
|5
|Simon Michail *
|PG
|28:24
|5
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|2
|3
|5
|7
|3
|3
|2
|-
|12
|12
|6
|Stefanos Iliadis
|PG
|Did Not Play
|8
|Panagiotis Markou
|SG
|04:43
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|0
|9
|Aeneas Jung
|PF
|13:03
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|2
|2
|10
|Ioannis Giannaras *
|SG
|18:06
|9
|3/5
|60%
|0/1
|0%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|1
|4
|1
|1
|-
|-2
|9
|11
|Michalis Koumis *
|C
|14:25
|6
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|-
|1
|1
|2
|-
|-1
|7
|13
|Filippos Tigkas
|PG
|25:43
|25
|9/16
|56.25%
|6/10
|60%
|3/6
|50%
|4/7
|57.14%
|-
|1
|1
|3
|-
|2
|-
|1
|14
|18
|22
|Solonas Angeli
|PF
|Did Not Play
|23
|Stefanos Tigkas *
|PG
|19:54
|9
|4/8
|50%
|3/3
|100%
|1/5
|20%
|0/1
|0%
|1
|2
|3
|2
|2
|1
|-
|-
|-7
|8
|24
|Panayiotis Pavlidis *
|PF
|28:58
|10
|4/9
|44.44%
|4/6
|66.67%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|2
|6
|8
|3
|4
|3
|3
|1
|8
|17
|99
|Nikos Stylianou
|PF
|24:59
|7
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|2/5
|40%
|1/1
|100%
|-
|4
|4
|-
|2
|-
|1
|-
|15
|9
|TOTAL
|200
|85
|34/62
|54.84%
|25/38
|65.79%
|9/24
|37.5%
|8/13
|61.54%
|11
|27
|38
|17
|19
|16
|9
|2
* Starters
Coach: Panayiotis Yiannaras
Assistants: Michael Matsentides, Dimitris Aristotelous, Nicos Lambrias
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