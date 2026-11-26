Όλα όσα έκανε ο Σάσα Βεζένκοβ στη νίκη της Βουλγαρίας επί της Δανίας με 87-84.

Η Βουλγαρία υπερασπίστηκε την έδρα της και διπλασίασε τις νίκες της στα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029. Υποδέχθηκε τη Δανία για την 3η αγωνιστική του Δ' ομίλου και κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα με 87-84.

Εξαιρετικός για μία ακόμη φορά ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος πάντα φροντίζει να ξεχωρίζει. Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, έχοντας το μεγαλύτερο PIR με 21 πόντους.

Ο Βεζένκοβ αγωνίστηκε για 33 λεπτά και είχε 27 πόντους (10/12 βολές, 4/8 δίποντα, 3/12 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 λάθη.