Βεζένκοβ: Τι έκανε στη νίκη της Βουλγαρίας
Η Βουλγαρία υπερασπίστηκε την έδρα της και διπλασίασε τις νίκες της στα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029. Υποδέχθηκε τη Δανία για την 3η αγωνιστική του Δ' ομίλου και κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα με 87-84.
Εξαιρετικός για μία ακόμη φορά ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος πάντα φροντίζει να ξεχωρίζει. Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, έχοντας το μεγαλύτερο PIR με 21 πόντους.
Ο Βεζένκοβ αγωνίστηκε για 33 λεπτά και είχε 27 πόντους (10/12 βολές, 4/8 δίποντα, 3/12 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 λάθη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.