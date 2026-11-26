Η Βουλγαρία ζορίστηκε κόντρα στη Δανία, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 87-84, με τον Σάσα Βεζένκοβ να ξεχωρίζει.

Συνέχεια στις νίκες για τη Βουλγαρία, η οποία έκανε το 2/2 στον όμιλό της. Υποδέχθηκε τη Δανία για την τρίτη αγωνιστική των προ-προκριματικών του EuroBasket 2029 και κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα με 87-84.

Με τον Σάσα Βεζένκοβ να είναι ο κορυφαίος του αγώνα, η Βουλγαρία είναι πλέον πρώτη στον 4ο όμιλο. Ο αστέρας του Ολυμπιακού, αγωνίστηκε για 33 λεπτά και είχε 27 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη.

Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Μίντσεβ, ο οποίος είχε 13 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος. Για τη Δανία ξεχώρισε ο Γιόργκενσεν με 21 πόντους, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Τα δεκάλεπτα: 28-26, 51-44, 71-69, 87-84

Bulgaria FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players POS 3 Aleksandar Stoimenov SG 18:48 4 0/6 0% 0/5 0% 0/1 0% 4/4 100% 2 2 4 2 0 0 0 0 4 4 9 Stefan Mihaylov SF Did Not Play 10 Pavlin Ivanov * SG 25:52 4 2/8 25% 2/4 50% 0/4 0% 0/0 0% 1 0 1 2 4 2 0 0 -4 -1 11 Yordan Minchev * SF 19:32 13 3/8 37.5% 2/5 40% 1/3 33.33% 6/10 60% 4 6 10 2 3 1 2 0 4 17 12 Borislav Mladenov * PG 27:17 14 5/12 41.67% 2/5 40% 3/7 42.86% 1/2 50% 1 1 2 2 1 1 1 0 5 10 15 Tsvetomir Chernokojev C 07:26 2 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 6 -1 17 Emil Stoilov C 18:09 4 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 2/2 100% 1 1 2 1 4 2 2 2 -1 9 21 Nikolay Mihaylov PF 02:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 22 Konstantin Toshkov * PG 25:26 8 3/6 50% 2/5 40% 1/1 100% 1/1 100% 1 2 3 4 4 0 0 0 10 12 24 Lachezar Toshkov SF 14:07 9 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 0 4 4 2 1 1 0 0 -7 13 27 Aleksandar Matushev PG 08:30 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 1 0 1 4 41 Aleksandar Vezenkov * PF 32:34 27 7/20 35% 4/8 50% 3/12 25% 10/12 83.33% 1 5 6 3 2 3 3 0 -3 21 Team/Coaches 3 5 8 0 1 0 0 0 TOTAL 200 87 26/70 37.14% 15/36 41.67% 11/34 32.35% 24/31 77.42% 14 28 42 19 21 12 9 2 * Starters