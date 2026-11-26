Βουλγαρία - Δανία 87-84: MVP ο Βεζένκοβ και 2/2 οι Βούλγαροι
Συνέχεια στις νίκες για τη Βουλγαρία, η οποία έκανε το 2/2 στον όμιλό της. Υποδέχθηκε τη Δανία για την τρίτη αγωνιστική των προ-προκριματικών του EuroBasket 2029 και κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα με 87-84.
Με τον Σάσα Βεζένκοβ να είναι ο κορυφαίος του αγώνα, η Βουλγαρία είναι πλέον πρώτη στον 4ο όμιλο. Ο αστέρας του Ολυμπιακού, αγωνίστηκε για 33 λεπτά και είχε 27 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη.
Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Μίντσεβ, ο οποίος είχε 13 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος. Για τη Δανία ξεχώρισε ο Γιόργκενσεν με 21 πόντους, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο.
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Τα δεκάλεπτα: 28-26, 51-44, 71-69, 87-84
|Bulgaria
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|POS
|3
|Aleksandar Stoimenov
|SG
|18:48
|4
|0/6
|0%
|0/5
|0%
|0/1
|0%
|4/4
|100%
|2
|2
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|4
|9
|Stefan Mihaylov
|SF
|Did Not Play
|10
|Pavlin Ivanov *
|SG
|25:52
|4
|2/8
|25%
|2/4
|50%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|2
|4
|2
|0
|0
|-4
|-1
|11
|Yordan Minchev *
|SF
|19:32
|13
|3/8
|37.5%
|2/5
|40%
|1/3
|33.33%
|6/10
|60%
|4
|6
|10
|2
|3
|1
|2
|0
|4
|17
|12
|Borislav Mladenov *
|PG
|27:17
|14
|5/12
|41.67%
|2/5
|40%
|3/7
|42.86%
|1/2
|50%
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|1
|0
|5
|10
|15
|Tsvetomir Chernokojev
|C
|07:26
|2
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|6
|-1
|17
|Emil Stoilov
|C
|18:09
|4
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|1
|4
|2
|2
|2
|-1
|9
|21
|Nikolay Mihaylov
|PF
|02:19
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|22
|Konstantin Toshkov *
|PG
|25:26
|8
|3/6
|50%
|2/5
|40%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|1
|2
|3
|4
|4
|0
|0
|0
|10
|12
|24
|Lachezar Toshkov
|SF
|14:07
|9
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|2
|1
|1
|0
|0
|-7
|13
|27
|Aleksandar Matushev
|PG
|08:30
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|41
|Aleksandar Vezenkov *
|PF
|32:34
|27
|7/20
|35%
|4/8
|50%
|3/12
|25%
|10/12
|83.33%
|1
|5
|6
|3
|2
|3
|3
|0
|-3
|21
|Team/Coaches
|3
|5
|8
|0
|1
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|87
|26/70
|37.14%
|15/36
|41.67%
|11/34
|32.35%
|24/31
|77.42%
|14
|28
|42
|19
|21
|12
|9
|2
|Denmark
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|POS
|0
|Bakary Dibba *
|PF
|27:03
|16
|5/11
|45.45%
|4/5
|80%
|1/6
|16.67%
|5/8
|62.5%
|0
|5
|5
|1
|3
|2
|1
|1
|-3
|13
|3
|Sylvester Pedersen *
|PF
|24:04
|11
|4/7
|57.14%
|3/4
|75%
|1/3
|33.33%
|2/5
|40%
|1
|1
|2
|6
|4
|3
|1
|2
|-5
|13
|5
|Gustav Erichsen
|PG
|Did Not Play
|7
|Liam Churchill Sorensen
|PG
|26:44
|6
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|1
|7
|8
|6
|1
|2
|2
|0
|7
|18
|11
|Mads Bonde Sturup
|PF
|12:04
|2
|1/3
|33.33%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|2
|1
|0
|0
|-1
|2
|12
|Adam Heede-Andersen *
|PG
|13:16
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|4
|2
|1
|0
|-10
|1
|13
|David Kristensen
|C
|12:16
|0
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|1
|4
|1
|2
|0
|2
|0
|4
|5
|20
|Magnus Mollgaard
|PF
|11:34
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|-2
|1
|22
|Jermaine Ballisager Webb *
|C
|27:44
|14
|6/8
|75%
|6/7
|85.71%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|6
|6
|2
|3
|3
|0
|0
|-7
|17
|35
|Oscar Jorgensen
|PG
|16:54
|21
|7/11
|63.64%
|0/0
|0%
|7/11
|63.64%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|3
|1
|0
|1
|0
|12
|21
|71
|Jonathan Klussmann *
|PG
|23:07
|12
|3/9
|33.33%
|3/7
|42.86%
|0/2
|0%
|6/8
|75%
|1
|1
|2
|2
|3
|2
|2
|0
|-10
|8
|98
|Tómas Bjarkason
|PF
|05:14
|0
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|1
|4
|2
|0
|0
|0
|1
|Team/Coaches
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|84
|29/61
|47.54%
|18/30
|60%
|11/31
|35.48%
|15/23
|65.22%
|7
|34
|41
|23
|27
|18
|10
|3
Coach: Erez Bittman
Assistant(s): Emil Svendsen, Viktor Paulsen
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