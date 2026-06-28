Ο Σάσα Βεζένκοβ αναμένεται να ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής Βουλγαρίας ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τη Νορβηγία για την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Eurobasket.

Μετά την απόλυτα επιτυχημένη χρονιά με τον Ολυμπιακό, ο Σάσα Βεζένκοβ αναμένεται να ενταχθεί στην αποστολή της Εθνική Βουλγαρίας ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τη Νορβηγία.

Συγκεκριμένα ο φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» θα δώσει το «παρών» στον αγώνα της Βουλγαρίας κόντρα στη Νορβηγία (05/07), που θα κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Eurobasket του 2029.

Ο Βεζένκοβ αναμένεται να ενταχθεί από σήμερα (28/06) στις προπονήσεις και να προετοιμαστεί μαζί με την υπόλοιπη ομάδα για τον κρίσιμο αγώνα. Εφόσον καταφέρει η Βουλγαρία να προκριθεί, οι επόμενες υποχρεώσεις τις θα είναι τον Αύγουστο.