Εθνική Βουλγαρίας: Ενσωματώνεται ο Βεζένκοβ ενόψει του αγώνα με τη Νορβηγία
Μετά την απόλυτα επιτυχημένη χρονιά με τον Ολυμπιακό, ο Σάσα Βεζένκοβ αναμένεται να ενταχθεί στην αποστολή της Εθνική Βουλγαρίας ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τη Νορβηγία.
Συγκεκριμένα ο φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» θα δώσει το «παρών» στον αγώνα της Βουλγαρίας κόντρα στη Νορβηγία (05/07), που θα κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Eurobasket του 2029.
Ο Βεζένκοβ αναμένεται να ενταχθεί από σήμερα (28/06) στις προπονήσεις και να προετοιμαστεί μαζί με την υπόλοιπη ομάδα για τον κρίσιμο αγώνα. Εφόσον καταφέρει η Βουλγαρία να προκριθεί, οι επόμενες υποχρεώσεις τις θα είναι τον Αύγουστο.
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