Δεκαπέντε λεπτά μετά την εντός έδρας νίκη της Βοσνίας επί της Κύπρου, άπαντες παρέμειναν στη θέση τους στο γήπεδο αναμένοντας το αποτέλεσμα ανάμεσα στην Γαλλία και την Κροατία για την εξασφάλιση της πρόκρισης στο EuroBasket 2025.

Η Βοσνία δεν δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση της Κύπρου, επικρατώντας εντός έδρας με 108-62 στο πλαίσιο της 5ης και προτελευταίας αγωνιστικής των προκριματικών του EuroBasket 2025.

Εν τέλει, η βαλκανική ομάδα πανηγύρισε και την πρόκριση στην τελική φάση του ευρωπαϊκού τουρνουά, χάρη στο ευνοϊκό αποτέλεσμα ανάμεσα στην Γαλλία και την Κροατία στο άλλο ματς του ομίλου και συγκεκριμένα τη νίκη των «τρικολόρ» που άφησε εκτός συνέχειας τους Κροάτες.

Μάλιστα, τόσο οι φίλαθλοι που γέμισαν ασφυκτικά το «Mejdan» της Τούζλα, όσο και οι παίκτες της Βοσνίας παρέμειναν στο γήπεδο 15 λεπτά μετά τη νίκη επί της Κύπρου, αναμένοντας τη νίκη της Γαλλίας επί της Κροατίας.

Αυτή τελικά ήρθε και έδωσε την πρόκριση στην παρέα του Τζάναν Μούσα, με παίκτες και φιλάθλους της Βοσνίας να πανηγυρίζουν μαζί την πρόκριση στην τελική φάση του EuroBasket 2025.

