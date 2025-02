Ο Σάσα Βεζένκοβ ηγείται των προσπαθειών της Βουλγαρίας στο ματς προκριματικών του EuroBasket με την Σουηδία, κάνοντας τρομερό ξεκίνημα στο πρώτο δεκάλεπτο.

Σε ένα κρίσιμο ματς για την πρόκριση στην τελική φάση του EuroBasket 2025, η Βουλγαρία υποδέχεται την Σουηδία όπου θέλει τη νίκη και μάλιστα με 14 πόντους διαφορά για να υπερκαλύψει την ήττα του πρώτου γύρου.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ενισχύει την πατρίδα του και έχει κάνει με το «καλησπέρα» αισθητή την παρουσία του, έχοντας ηγηθεί των προσπαθειών της Βουλγαρίας.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού έμεινε στο παρκέ σε όλο το πρώτο δεκάλεπτο μετρώντας 14 πόντους με 2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

1 dribble, 12 points.



That's the Sasha Vezenkov way.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/fhQr1pE029