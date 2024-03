Η Ελλάδα παρέμεινε στην ίδια θέση των παγκόσμιων Ranking της FIBA, όπως και η κορυφαία τριάδα.

Η Εθνική ομάδα κατάφερε να μπει με το δεξί στις υποχρεώσεις της στα «παράθυρα» των προκριματικών του Eurobasket 2025, νικώντας αρχικά την Τσεχία με 72-64 αλλά και λίγες ημέρες αργότερα την Ολλανδία στη Χάγη με 74-72 και τον Βασίλη Σπανούλη να πραγματοποιεί θετικό ντεμπούτο στον πάγκο της «γαλανόλευκης».

Με αυτόν τον τρόπο, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατάφερε να παραμείνει σταθερό στη 14η θέση των ανανεωμένων Ranking της FIBA, πάνω από την Πολωνία και κάτω ακριβώς από την Ιταλία.

Αντίστοιχα σταθερές παρέμειναν οι κορυφαίες 3 χώρες με τις ΗΠΑ να «οδηγούν» τον χορό, την Ισπανία να ακολουθεί στη 2η θέση και τη Γερμανία να πλαισιώνει την τριάδα.

