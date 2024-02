Στο περιθώριο του αγώνα για τα Προκριματικά μεταξύ της Σερβίας και της Φινλανδίας, την παράσταση έκλεψαν δύο μικροί φίλοι των γηπεδούχων.

Το παράδειγμα έδωσαν δύο πιτσιρικάδες που βρέθηκαν στο «Aleksandar Nikolic Hall» για την αναμέτρηση Σερβία-Φινλανδία για τα Προκριματικά του Eurobasket 2025.

Συγκεκριμένα παρακολούθησαν μαζί το παιχνίδια για το «παράθυρο» της FIBA φορώντας φανέλες των δύο μεγάλων αντιπάλων της Σερβίας.

Ο ένας με αυτήν του Ερυθρού Αστέρα και ο άλλος με αυτήν της Παρτίζαν. Αν μη τι άλλο ήταν η πιο όμορφη, ίσως, εικόνα της βραδιάς.

To the things that unite us. ❤️#EuroBasket x #MakeYourMark pic.twitter.com/0wNWxQiNoq