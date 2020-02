Η Γεωργία επικράτησε της Σερβίας με σκορ 90-94 στο πλαίσιο των προκριματικών του EuroBasket 2021 και το οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον Θαντ ΜακΦάντεν.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος αγωνίζεται ως νατουραλιζέ με τους Γεωργιανούς τελείωσε τον αγώνα με 33 πόντους και 7 ασίστ!

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του κόντρα στους Σέρβους

33PTS 7 AST@ThadJr12 had himself a night in @_GeoBasketball 's big win#EuroBasket pic.twitter.com/yuhVl4pQTF

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 24, 2020