Σερβία - Γεωργία 90-94: Το τρίποντο του ΜακΦάντεν που... ξέρανε τους Σέρβους! (vid)

Στο πλαίσιο των προκριματικών του EuroBasket 2021, η Γεωργία επικράτησε της Σερβίας με σκορ 90-94 και το οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον Θαντ ΜακΦάντεν.

Ο Αμερικανός γκαρντ που αγωνίζεται ως νατουραλιζέ στην ομάδα των Ζούρου - Λιμνιάτη το πήρε... πάνω του, σκοράροντας για τρεις στα 33.5" για τη λήξη και κάνοντας το 90-92 για τη Γεωργία.

Στην τελευταία επίθεση ο Ζάγκορατς αστόχησε κι ο ΜακΦάντεν με 2/2 βολές σφράγισε τη νίκη.

Δείτε το μεγάλο τρίποντο

@ThadJr12 with ICE IN HIS VEINS as @_GeoBasketball get the 94-90 win in #EuroBasket pic.twitter.com/Uq5XvMwbfA

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 23, 2020