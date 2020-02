Προκριματικά Eurobasket 2021: Μεγάλη η προσέλευση του κόσμου την 1η αγωνιστική

Στους πρώτους προκριματικούς αγώνες για το Eurobasket 2021, τα γήπεδα της Ευρώπης φιλοξένησαν χιλιάδες κόσμου, δημιουργώντας ωραίες εικόνες.

5.500 φίλαθλοι κατά μέσο όρο είδαν τις αναμετρήσεις του πρώτου «παραθύρου», με την Πολωνία να δέχεται τους περισσότερους θεατές, αφού 11.000 παρακολούθησαν το ματς με το Ισραήλ.

Τα παιχνίδια σε Λετονία, Τουρκία, Γεωργία και Φινλανδία συμπληρώνουν την πεντάδα των μεγαλύτερων προσελεύσεων για την 1η αγωνιστική.

Το Top 5

1. Πολωνία - Ισραήλ 11.000

2. Λετονία - Βοσνία 10.100

3. Τουρκία - Ολλανδία 9.563

4. Γεωργία - Ελβετία 7.099

5. Φινλανδία - Σερβία 6.770

Big shoutout to all the fans around Europe who came out to show for their countries #EuroBasket https://t.co/Gv7S0ZxFNH

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 22, 2020