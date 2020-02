Η Εθνική άρχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του EuroBasket 2021, επικρατώντας της Βουλγαρίας στο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας.

Από την πλευρά του, ο Μποχωρίδης είχε 19 πόντους με 6/8 βολές, 2/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη στα 28:13 που έμεινε στο παρκέ.

Lefteris Bochoridis leads @HellenicBF to a win in their #EuroBasket 2021 Qualifiers opening game! pic.twitter.com/r22WwcXQrG

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 21, 2020