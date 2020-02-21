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ΑρχικήΜπάσκετΠροκριματικά Eurobasket 2021
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Ελλάδα - Βουλγαρία: Εκτός 12άδας Καλαϊτζάκης και Γ. Αγραβάνης

Ελλάδα - Βουλγαρία: Εκτός 12άδας Καλαϊτζάκης και Γ. Αγραβάνης

Ελλάδα - Βουλγαρία: Εκτός 12άδας Καλαϊτζάκης και Γ. Αγραβάνης

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος ενημέρωσε για τους 12 παίκτες που θα έχει στην αποστολή για τον αγώνα με τους Βούλγαρους. 

Ο ομοσπονδιακός προπονητής άφησε εκτός δωδεκάδας τους Γιάννη Αγραβάνη και Γιώργο Καλαϊτζάκη.

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα την Εθνική Βουλγαρίας για την πρώτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Eurobasket 2021. 

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