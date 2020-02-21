Ελλάδα - Βουλγαρία: Εκτός 12άδας Καλαϊτζάκης και Γ. Αγραβάνης

Ο ομοσπονδιακός προπονητής άφησε εκτός δωδεκάδας τους Γιάννη Αγραβάνη και Γιώργο Καλαϊτζάκη.
Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα την Εθνική Βουλγαρίας για την πρώτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Eurobasket 2021.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -
ΜΕΤΣ -vs
ΛΥΩΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 1
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 106vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 126
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 129vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 124
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 93vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 112vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 129vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 105vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 135
ΝΙΣ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΜΕΤΣ -vs
ΛΥΩΝ -
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -vs
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -
LIVE
ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 1vs
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 1
LIVE
ROW 1964 RYBNIK 1vs
ΡΟΥΧ ΖΝΖΙΕΣΧΟΒΙΤΣΕ 0
LIVE
DSK ALTENBERG 2vs
UNION KATSDORF 1
LIVE
ΡΑΝΧAΙΜ IL 1vs
ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 1
LIVE
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 0vs
ΣAΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DINAMO S. PETERSBURG 3vs
SDYUSHOR ST. PET. 0
ΤΕΛΙΚΟ
FK PRIKAMYE 2vs
ILPAR 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡΑΡΤΟΥ 2 2vs
ΑΡΑΡAΤ ΓΙΕΡΕΒAΝ 2 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΒΕΖΝΤΑ ΣΕΝΤ ΠΕΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 2vs
FK YADRO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 1vs
ΝΟΡΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟΕΛΙ ΤΙΦΛΙΔΑΣ (Γ) 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΛΙΤΖAΝ 2vs
SEVAN 1
ΤΕΛΙΚΟ
MET. ZAPORIZHYA U19 2vs
MOTOR ZAPORIZHYA 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΣΧΚΕΡΤ 2 0vs
BKMA ΕΡΕΒAΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝΙΣAΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ 2vs
RADUNIA STEZYCA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ 1vs
ΠΣΚΟΦ 747 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 3vs
ΡAΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LEGION DYNAMO 3vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣΤΑΒΡΟΠΟΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΚΑΡΠΑΤΙΑ ΙΒAΝΟ 1vs
ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑ ΣΧΕΡΝΟΒΤΣΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NEFTOCHIMIC BURGAS 4vs
FK YAMBOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΝΤΝΙΣΚΙ 0vs
BORAC CACAK 1
ΤΕΛΙΚΟ
DSG ALTENBERG II 0vs
UNION KATSDORF II 2
ΖΕΝΙΤ ΙΖΧΕΒΣΚ -vs
DOROZHNIK KAMENKA -
ΒΙΣΛΑ ΠΟΥΛΑΒΙ -vs
GARBARNIA KUROW -
ΒΙΣΛΑ ΠΟΥΛΑΒΙ -vs
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -
ΒΙΜΣΙ -vs
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ ΙΙ -
ΧΑΝAΚΑ ΣΛAΒΙΑ ΚΡΟΜΕΡΙΖ -vs
SKASTICE -
SU RIEGERSBURG -vs
UFC MOGERSDORF -
UNION GNAS II -vs
TUS ST.PETER/O. -
KAINBACH-HONIGTAL -vs
FROHNLEITEN -
ΠAΙΝΤΕ ΛΙΝΑΜΕΣΚΟΝΤ ΙΙΙ -vs
MAARDU LINNAMEESKOND -
ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
STADLAU -
ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 -vs
LEOPOLDSDORF -
ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ -vs
SKN ST. PÖLTEN II -
ΒΟΡΜAΤΙΑ ΒΟΡΜΣ -vs
FORTUNA HEDDESHEIM -
ΣΚΟΤ ΜAΙΝΤΖ -vs
1931 ΕΝΤΕΡΣΕΙΜ -
SC BREITENFELD -vs
FC GLEISDORF 09 II -
FCI TALLINN II -vs
AJAX LASNAMAE -
CA AVELLANEDA -vs
LAS PALMAS (ARG) -
Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος ενημέρωσε για τους 12 παίκτες που θα έχει στην αποστολή για τον αγώνα με τους Βούλγαρους.
Ο ομοσπονδιακός προπονητής άφησε εκτός δωδεκάδας τους Γιάννη Αγραβάνη και Γιώργο Καλαϊτζάκη.
Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα την Εθνική Βουλγαρίας για την πρώτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Eurobasket 2021.