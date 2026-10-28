Ένα λαμπερό αστέρι, που θα δείχνει τον δρόμο, είναι έτοιμο να εκπροσωπήσει τη μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς και να φωτίσει το παρκέ.

Με λιγότερο από έναν χρόνο να απομένει μέχρι την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ, ο Suhail αποκαλύφθηκε ως η επίσημη μασκότ της κορυφαίας διοργάνωσης ανδρών, η οποία θα διεξαχθεί στη Ντόχα του Κατάρ.

Εμπνευσμένος από το αστέρι που καθοδηγούσε τους θαρραλέους ανθρώπους της περιοχής του Κόλπου στα ταξίδια τους πέρα ​​από τον ορίζοντα, ο Suhail —γνωστός στη δυτική κουλτούρα και ως Κάνωπος (Canopus)— αποτελεί εδώ και αιώνες σημείο αναφοράς για ναυτικούς, νομάδες και δύτες μαργαριταριών.

Κάτω από το φως του, οι κάτοικοι του Κατάρ και της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου διέσχισαν ερήμους, ταξίδεψαν στις θάλασσες και έθεσαν τα θεμέλια εθνών.

Το αστέρι Suhail, που παρουσιάστηκε στη διοργανώτρια πόλη, τη Ντόχα, αποτελεί ένα γνωστό φυσικό ημερολογιακό σημάδι σε όλη την περιοχή του Κόλπου, αφού σηματοδοτεί παραδοσιακά τη μετάβαση από την κορύφωση της καλοκαιρινής ζέστης σε πιο δροσερές θερμοκρασίες και πιο ευχάριστα βράδια. Το αστέρι αναμένεται να είναι ορατό στον νυχτερινό ουρανό κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ της FIBA ​​2027 στο Κατάρ.

Ο Suhail δημιουργήθηκε από μετεωρίτες. Το σώμα του αποτελείται από κρυσταλλικές επιφάνειες —θραύσματα ενός αστεριού ενωμένα με μέταλλο μετεωρίτη— όπου κάθε πλευρά αιχμαλωτίζει το φως και εκπέμπει ενέργεια που αντλείται από τον ήλιο. Ο Suhail είναι μια οντότητα που ανήκει τόσο στον ουρανό όσο και στη γη: διαθέτει τη δύναμη της πέτρας και τη λάμψη του σύμπαντος.