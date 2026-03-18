FIBA: Οριστικοποιήθηκαν οι 16 ομάδες για το παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών
Γνωστές έγιναν οι 16 ομάδες οι οποίες θα λάβουν μέρος στο παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών το οποίο θα διεξαχθεί τον επόμενο Σεπτέμβριο στο Βερολίνο.
Συγκεκριμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εξασφαλίσει την πρόκριση πριν την έναρξη των Προκριματικών ομίλων και η συμμετοχή τους είχε χαρακτήρα περισσότερο προπονητικό και ανάπτυξης της εσωτερικής χημείας.
Πλην των ΗΠΑ, που ολοκλήρωσαν αήττητες τους αγώνες τους στον Όμιλο, την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο πήραν οι Ισπανία, που στην τελευταία αγωνιστική, κι ενώ είχε από πριν κερδίσει το εισιτήριο παρουσιάστηκε πολύ ανταγωνιστική απέναντι στις ΗΠΑ, για να ηττηθεί με 84-70.
Η Ιταλία, που επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του Παγκόσμιου γυναικείου μπάσκετ μετά από 32 ολόκληρα χρόνια, το Πουέρτο Ρίκο, που επικράτησε της Νέας Ζηλανδίας στην τελευταία αγωνιστική με 77-61 και με αυτή τη νίκη, στο φινάλε της διοργάνωσης, πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο.
Στην καλύτερη 5άδα του τουρνουά επιλέχθηκαν οι:
- Κέιτλιν Κλαρκ (ΗΠΑ) 11.6 πόντοι / 1.6 ριμπ / 6.4 ασίστ / 14.6 eff
- Κέλσι Πλαμ (ΗΠΑ) 11.2 πόντοι / 2.0 ριμπ / 3.0 ασίστ / 1.2 κλεψ / 13.0 eff
- Σεσίλια Ζανταλσίνι (Ιταλία) 13.8 πόντοι / 2.8 ριμπ / 2.0 ασίστ / 12.0 eff
- Μέγκαν Γκουσταφσον (Ισπανία)14.6 πόντοι / 6.4 ριμπ / 1.4 τάπες / 17.4 eff
- Ιμάνι Μαγκί Στάφορντ (Πουέρτο Ρίκο) 9.8 πόντοι / 8.2 ριμπ / 13.0 eff
Πολυτιμότερη παίκτρια του τουρνουά αναδείχτηκε η Κέιτλιν Κλαρκ
Οι όμιλοι:
Λυόν:
- Γαλλία, που τελείωσε αήττητη το τουρνουά με 5 νίκες
- Γερμανία, που συμμετέχει ως διοργανώτρια, αλλά με τις εμφανίσεις της έδειξε ότι θα είναι ευθέως ανταγωνιστική για ένα μετάλλιο στο Βερολίνο
- Κορέα, σε μία τεράστια επιτυχία, ολοκληρώνοντας με ρεκόρ 3 νίκες 2 ήττες
- Νιγηρία, που είχε εξασφαλισμένη την πρόκριση της έτσι κι αλλιώς ως κάτοχος του Παναφρικανικούς πρωταθλήματος
Στην καλύτερη 5άδα του τουρνουά επιλέχθηκαν οι:
- Ζανέλ Σαλαούν (Γαλλία) 16.7 πόντοι / 6.3 ριμπ / 19.7 eff
- Μαρίν Γιοχάνες (Γαλλία) 9.8 πόντοι / 4.0 ριμπ / 4.6 ασίστ / 14.6 eff
- Βικτόρια Μακόλεϊ (Νιγηρία) 13.6 πόντοι / 6.0 ριμπ / 2.4 ασίστ / 16.4 eff
- Φρίντα Μπούνερ (Γερμανία) 13.2 πόντοι / 5.2 ριμπ / 14.8 eff
- Λισεούλ Κανγκ (Κορέα) 18.6 πόντοι / 3.0 ριμπ / 15.0 eff
Πολυτιμότερη παίκτρια του τουρνουά αναδείχτηκε η Ζανέλ Σαλαούν, που ήταν η πρώτη σκόρερ και ριμπάουντερ της Γαλλίας.
Γιουχάν:
Βέλγιο, που τελείωσε αήττητο το τουρνουά με 5 νίκες, αλλά είχε δεδομένη τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο ως η νικήτρια του Ευρωμπάσκετ. H Κίνα, που παραμένει σταθερά σε υψηλό επίπεδο στο γυναικείο μπάσκετ, έχοντας να επιδείξει κι ένα από τα ψηλότερα ρόστερ στην ιστορία. Το Μάλι, σε μία ιστορική στιγμή για τη χώρα, που πήρε την πρόκριση για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο (11ο το 2022) με ρεκόρ 2 νίκες και 3 ήττες, ρίχνοντας στο καναβάτσο την τελευταία μέρα το Νότιο Σουδάν, η Τσεχία, που παρά την ήττα της στην τελευταία αγωνιστική από το Βέλγιο, οι δύο νίκες που είχε κάνει νωρίτερα αποδείχτηκαν αρκετές.
Στην καλύτερη 5άδα του τουρνουά επιλέχθηκαν οι:
- Τζούλι Αλεμάν (Βέλγιο) 9.4 πόντοι / 5.6 ριμπ / 3.4 κλεψ / 19.4 eff
- Σιγιού Γιάνγκ (Κίνα) 10.6 πόντοι / 3.4 ριμπ / 5.4 ασίστ / 14.8 eff
- Μαϊμούνα Χαϊντάρα (Μάλι) 15.8 πόντοι / 6.8 ριμπ / 3.8 ασίστ / 19.0 eff
- Εμα Μέσεμαν (Βέλγιο) 12.4 πόντοι / 5.4 ριμπ / 6.6 ασίστ / 20.4 eff
- Εμα Τσέχοβα (Τσεχία) 14.4 πόντοι / 6.8 ριμπ / 2.0 κλεψ. / 18.0 eff
Πολυτιμότερη παίκτρια του τουρνουά αναδείχτηκε η Τζούλι Αλεμάν από το Βέλγιο
Όμιλος Κωνσταντινούπολης:
Στην καλύτερη 5άδα του τουρνουά επιλέχθηκαν οι:
- Σάμι Γουίτκομπ (Αυστραλία) 13.8 πόντοι / 2.8ριμπ / 2.2 ασ / 14.4 eff
- Κένεντι Μπερκ (Τουρκία) 16.4 πόντοι / 8.2 ριμπ / 16.2 eff
- Μάι Γιαμαμότο (Ιαπωνία)15.0 πόντοι / 2.0 ριμπ / 3.6 ασίστ / 13.8 eff
- Ντόρκα Γιούχαζ (Ουγγαρία) 18.0 πόντοι / 9.0 ριμπ / 20.2 eff
- Αλίγια Έντουαρντς (Καναδάς) 12.6 πόντοι / 9.0 ασ. / 17.6 eff
Πολυτιμότερη παίκτρια του τουρνουά αναδείχτηκε η Σάμι Γουίτκομπ από την Αυστραλία
Η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει στο Βερολίνο από τις 4 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθεί στις 21 Απριλίου στο Κράφτβερκ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
