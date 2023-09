Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν άντεξε μετά τον τελικό. Προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυά του για την ήττα της Σερβίας, αλλά δεν τα κατάφερε.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΑΝΙΛΑ: Κωνσταντίνος Μελάγιες

Ο νέος σέντερ του Ολυμπιακού ξέσπασε σε κλάματα αμέσως μετά το τέλος του τελικού. Η ήττα από την Γερμανία «λύγισε» τον Νίκολα Μιλουτίνοφ ο οποίος δεν μπόρεσε να κρύψει τη λύπη του για το τελικό αποτέλεσμα και την απώλεια του τίτλου από την ομάδα του.

Η Σερβία γνώρισε την ήττα από τη Γερμανία και τερμάτισε στην 2η θέση της κατάταξης. Ο Σέρβος σέντερ δεν άντεξε. Δεν συγκράτησε τα δάκρυά του. Όσο και αν προσπαθούσε να κρύψει το πρόσωπό του με φανέλα, ήταν αδύνατον να μετριάσει τη στεναχώρια του.

Και δεν ήταν ο μοναδικός που ξέσπασε αμέσως μετά τον τελικό. Το ίδιο και ο Νίκολα Γιόβιτς. Και ο... μοιραίος των Σέρβων στα τελευταία δευτερόλεπτα, Μάρκο Γκούντουριτς. Η στεναχώρια ήταν μεγάλη.

Ο «Μίλου» αγωνίστηκε 19:46 στον μεγάλο τελικό και σε αυτό το διάστημα είχε 2 πόντους με 0/4 δίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ και 2 λάθη. Mάλιστα η ΚΑΕ Ολυμπιακός με χαρακτηριστική ανάρτηση συνεχάρη τον 28χρονο παίκτη εξηγώντας ότι «μας έκανες όλους περήφανους».

👏🏽🥈🙌🏽 Congratulations Nikola Milutinov on winning the silver medal at FIBA Basketball World Cup 2023 with the Serbian National Team! Your performance was nothing short of spectacular, and you made us all proud! We look forward to welcoming you -again- onboard! #OlympiacosBC pic.twitter.com/nGmdN16GR1