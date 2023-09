Ο Όστιν Ριβς πρωταγωνίστησε σε μια φάση που δεν μας έχει συνηθίσει κόντρα στην Ιταλία.

Οι ΗΠΑ δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν πολύ εύκολα των Ιταλών και να τσεκάρουν το εισιτήριο τους για τα ημιτελικά. Σε μία από τις κορυφαίες φάσεις της αναμέτρησης, ο Όστιν Ριβς παραμόνευε στο χαμένο τρίποντο του Χαλιμπέρτον και τελείωσε τη φάση με φοβερό φόλοου κάρφωμα. Σίγουρα δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια άλματα, αλλά πολύ περισσότερα σε τρίποντα. Άλλωστε είναι ένας εξαιρετικός σουτέρ, αλλά κόντρα στην ομάδα του Ποτζέκο έγινε και dunker.

Απολαύστε την πτήση του Ριβς

Austin Reaves being casually hostile to the rims 💥#FIBAWC x #WinForUSA 🇺🇸 pic.twitter.com/habk4thH1U