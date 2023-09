O Σβέτισλαβ Πέσιτς έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στους παίκτες του ενόψει της συνέχειας του Mundobasket.

Οι Σέρβοι έκαναν το καλύτερο τους παιχνίδι στο Mundobasket, καθάρισαν τους Λιθουανούς και έκλεισαν εισιτήριο για τα ημιτελικά. Ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς και οι συμπαίκτες του έπαιξαν και για τον απόντα Σίμανιτς που αναγκάστηκε να αφαιρέσει το νεφρό του μετά από χτύπημα στο ματς με το Νότιο Σουδάν.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Σβέτισλαβ Πέσιτς θέλησε να στείλει μήνυμα ενότητας και έγραψε στον πίνακα των αποδυτηρίων: «Όλοι για έναν και ένας για όλους». Η ψυχολογία είναι στα ύψη και η Σερβία ενώθηκε ακόμα περισσότερο μετά την περιπέτεια του Σίμανιτς.

"All for one, one for all." 🇷🇸#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/uaocCQYOwo