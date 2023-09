Θυμηθείτε τη στιγμή που ο άτυχος Μπόρισα Σίμανιτς δέχτηκε το χτύπημα λίγο πριν από το τέλος του αγώνα της Σερβίας με το Νότιο Σουδάν που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει το νεφρό του.

Η Σερβία έχει μπροστά της τον προημιτελικό με τη Λιθουανία με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά του Mundobasket 2023 ωστόσο οι σκέψεις όλων στις τάξεις των «Αετών» είναι στον Μπόρισα Σίμανιτς.

Όπως έγινε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Σέρβος φόργουορντ έχασε το νεφρό του αφού υποβλήθηκε σε νέα επέμβαση λόγω επιπλοκών που προέκυψαν μετά το πρώτο χειρουργείο. Ο Σίμανιτς δέχτηκε χτύπημα στο αριστερό νεφρό προς το τέλος του τελευταίου αγώνα της φάσης των ομίλων του Μουντομπάσκετ και πλέον θα μείνει αρκετούς μήνες εκτός παρκέ.

Ο Σέρβος φόργουορντ πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις 2:03 πριν δεχτεί το χτύπημα από τον Νοτιοσουδανό αντίπαλό του, Νούνι Όμοτ, που ζήτησε δημόσια συγγνώμη.

Serbian forward Borisa Simanic was transported to the hospital and ultimately lost one of his kidneys as a result of this incident against South Sudan 🤕



