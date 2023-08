Ο Ουσμάν Γκαρούμπα έβαλε ένα απίθανο καλάθι, αφού πρώτα μία δική του πάσα... γύρισε πίσω από την αντίπαλη στεφάνη.

Ο Ουσμάν Γκαρούμπα θέλησε να δώσει μία εξαιρετική ασίστ στην αναμέτρηση Ισπανία - Ιράν για το Mundobasket 2023. Τελικά το έκανε στον... εαυτό του! Πώς έγινε αυτό; Ο Γκαρούμπα δεν υπολόγισε καλά, η μπάλα χτύπησε στη στεφάνη του καλαθιού του Ιράν και ήρθε απευθείας στα χέρια του πρώην παίκτη των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Αυτή η διαδικασία είχε διάρκεια λίγων δευτερολέπτων, ωστόσο ήταν αρκετή για να αποσυντονίσει την άμυνα των Ιρανών. Ο Γκαρούμπα βρήκε χώρο, έκανε το μπάσιμο και τελείωσε τη φάση με λέι απ.

Ο Γκαρούμπα μετά το Mundobasket 2023 θα κληθεί να βρει την επόμενη ομάδα της καριέρας του, με το ΝΒΑ να παραμένει ως πρώτη επιλογή του.

Δείτε τη φάση:

Just like they drew it up. 😅#FIBAWC x #WinForSpain 🇪🇸 pic.twitter.com/1TybrRls1V