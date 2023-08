Ο Τόκο Σενγκέλια πραγματοποίησε μια τρομερή εμφάνιση απέναντι στη Βενεζουέλα, δίνοντας στη Γεωργία το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Mundobasket 2023.

Η Γεωργία κατάφερε να επιβληθεί επί της Βενεζουέλας με 70-59 και να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Mundobasket 2023.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ηλία Ζούρου ήταν ο Τόκο Σενγκέλια. Ο φόργουορντ της Βίρτους Μπολόνια που έφτασε «μια ανάσα» από τον Παναθηναϊκό το φετινό καλοκαίρι, μέτρησε 25 πόντους, με 8/12 δίποντα, 1/5 τρίποντα και 6/9 βολές. Επίσης, πρόσθεσε στη στατιστική του 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 29 λεπτά αγωνιστικού χρόνου.

Φυσικά η FIBA δεν θα μπορούσε να μην κάνει ιδιαίτερη μνεία στον Σενγκέλια, δημιουργώντας ένα βίντεο με τα highlights του.

🚨 𝗦𝗛𝗘𝗡𝗚𝗘𝗟𝗜𝗔 𝗖𝗟𝗜𝗡𝗜𝗖 🚨

Toko went off for 25 PTS to earn TCL Player of The Game honors 🫡! #FIBAWC x #WinForGeorgia 🇬🇪 I #InspireGreatness pic.twitter.com/vQK8qhfKcW